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05.01.2021 - 13:25 |

Doğum Belirtileri Nelerdir? Doğum Öncesi Ve Erken Doğum Nasıl Anlaşılır?

Doğum belirtileri her kadın tarafından merak edilen bir durumdur. Özellikle anne olmak isteyen anne adaylar tarafından bir heyecan başlar. Doğum belirtileri gibi belirtiler araştırılır. Doğum belirtileri internette kadınlar tarafından en çok araştırılanlar arasına girmiştir. Peki, doğum belirtileri nelerdir? Doğum öncesi ve erken doğum nasıl anlaşılır? İşte doğum belirtileri ve doğuma dair bütün bilgiler.Doğum belirtileri gebelik döneminden önce mutlaka bilinmesi gereken belirtilerdir.

Doğum Belirtileri Nelerdir? Doğum Öncesi Ve Erken Doğum Nasıl Anlaşılır?
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Doğum Belirtileri Nelerdir?

1) Rahimde Kasılma

Rahimde kasılma meydana gelmesi doğumun yaklaştığını bildirmektedir. Rahimde kasılma en önemli doğum belirtileri arasında yer alır. Gün içerisinde sık sık rahimde kasılma meydana geliyorsa ve bunun yanında rahimde hafif ağrılar da yaşanıyorsa doğum yaklaşıyor demektir. Rahimde kasılma yaşayan anne adayları doğumun yaklaştığını bilmelidir.

2) Sancıların Yaşanması

Düzenli olarak sancılar yaşanması da doğum öncesi belirtilerden bir tanesidir. Doğum belirtilerinden olarak bilinen sancılar kasıklar da ve rahimde meydana gelir. Kimi zaman ise karnın üst bölgesinde de bir takım sancılar yaşanmaktadır. Bu doğumun yaklaştığının en önemli göstergelerinden birisidir.

3) Doğum Suyunun Gelmesi

Doğum suyunun gelmesi doğum belirtileri arasında yer alır. Doğumu yaklaşan anne adaylarında doğum suyu ara ara gelir. Ardından doğum esnasında ise doğum suyu gelir. Bu şekilde doğumun artık başlayacağını anlayabilirsiniz. Doğum suyu kimi kadınlarda daha erken gelirken genellikle kadınlarda doğum esnasında gelmeye başlar.

Doğum Öncesi ve Erken Doğum Nasıl Anlaşılır?

Doğumdan önce mutlaka erken doğumun belirtileri bilinmesi gerekmektedir. Erken doğum pek çok belirti ile ortaya çıkmaktadır. Erken doğumun belirtileri şu şekildedir;
- Bağırsaklar da kramp meydana gelmesi, ayrıca krampın yanı sıra ishal de sürekli olarak devam etmektedir.
- Vajina da akıntı meydana gelmesi de en büyük erken doğum belirtileri arasındadır. Vajinada akıntının yanı sıra kan da gelebilir. Ayrıca bu gelen akıntı da renk değişikliği söz konusu olabilir.
- Bel bölgesinde ağrı ortaya çıkabilir. Bel de ağrı olduğu gibi basınç da yer almaktadır. Bu durum da yine erken doğumu şüphelendirir.
- Leğen kemiği üzerinde ağrı hissetmek. Leğen kemiğinin yanı sıra uyluklarda da aynı şekilde ağrılar meydana gelmektedir.
- Gebeliğe aşırı kilolu ya da aşırı zayıf başlamak da doğum öncesi erken doğumu tetikleyebilir. Bundan dolayı kilo oranının yeterli düzeyde olması gerekir.
- 10 dakika ara ile ortaya çıkan travmalar ve kasılmalar da doğum öncesi erken doğumu işaret eder.
- Enfeksiyon hastalıklarının yaşanması ve enfeksiyona bağlı olarak kusma meydana gelmesi de yine erken doğumu işaret edebilir.

Bu belirtiler çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı erken doğum riski yaşanmaması için anne adaylarının mutlaka dinlenmesi gerekmektedir. Hamilelik esnasında ağır işlerden kaçınması gerekir. Bol bol dinlenmesi son derecede önemlidir.

Erken Doğum Nedenleri Nelerdir?

Erken doğumun tek nedeni yoktur. Birçok nedene bağlı olarak erken doğum gelişebilmektedir. Bundan dolayı gebelik döneminde anne adaylarının bu detaylara dikkat etmesi gerekir. Erken doğumun nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz;
- Anne adayının istirahat etmemesi erken doğum nedenidir. Gebelik döneminde mümkün olduğunca anne adayının dinlenmesi ve ağır işlerden uzak durması gerekir. Aksi durumda erken doğum yaşanabilir.
- Geçmiş doğumlarda da erken doğum yaşandıysa yeni doğumda da aynı şekilde erken doğum yaşanabilir. Bu durumda da anne adayları dikkatle takip edilmeli ve gerekli kontrolleri yaptırmalıdır.
- Sigara içmek de erken doğum nedenleri arasındadır. Eğer anne adayları sigara içiyorsa bu dönemde sigarayı bırakması gerekir.

 

 

 

 

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