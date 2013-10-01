Doğum izni 18 haftaya çıkabilir

Kadın istihdam oranının yüzde 32 seviyesinde olduğunu belirten Bakan Çelik, “Doğum izninin 18 haftaya çıkarılması talep ediliyor. '20 hafta' diyenler, ağırlıklı o görüşten vazgeçtiler, çünkü istihdamda sorun olabiliyor. Bu daha esnek olabilir. 18 hafta dileyen kullanabilir veya karşılıklı anlaşarak o da olabilir, değerlendirilebilir." dedi.



Bakan Faruk Çelik, gazetecilerin "Kadın çalışanların doğum izninin artırılması, çalışan kadınların çocuklarına yönelik kreş uygulaması, evleneceklere kredi gibi bazı uygulamaların Ekim ayında TBMM gündemine gelebileceğini ifade etmiştiniz, bir somut gelişme var mı, yeni düzenlemeler ne getiriyor?" yönündeki sorularını cevaplandırdı.





Hedef genç nüfus ve kadın istihdamını artırmak



Konunun önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Çelik, düzenlemenin işverenler, siyasiler ve konunun içerisinde olmayanlar açısından çok farklı yorumlara tabi tutulduğunu söyledi. Faruk Çelik, şunları kaydetti: "Sivil toplum örgütleri tarafından farklı yorumlar yapılıyor. Burada amacımız; kadın istihdamını azaltmak değil, aksine bunu artırmak. Burada, farklı şekillerde bu konuyu ele almak doğru değil. Yaşanılan sorunlar var. Bizim toplumumuzun bir yapısı var, kadın istihdamıyla ilgili geleneklerimizden kaynaklanan, birçok açıdan, eğitimden kaynaklanan bazı sorunlar yaşıyoruz. Bunu aşabilmek için pozitif birçok ayrımcılıklar yaptık. Teşviklerde gerek kadınlarımıza gerekse diğer kesimlere, sayısal olarak düşük istihdam gerçekleştiği için pozitif ayrımcılıklar yaptık, teşvikler uyguladık. Şimdi de bir taraftan genç bir nüfusu korumak, diğer taraftan da kadın istihdamını düşürmemek, artırmak adına da yeni bazı düzenlemeler, yeni teşvikler yapmanın peşindeyiz. 'Acaba kreş teşviki yapabilir miyiz, evlilik teşviki yapabilir miyiz, evlilikte çeşitli maddi destek sağlana bilir mi? Acaba doğum izinlerini belirli bir süre yarı zamanlı yapıp da doğumdan sonra hem çocuk hem işini kadının götürebilmesi veya aile olarak, ebeveyn olarak hem çocuk hem de çalışma hayatını aksatmayacak bazı düzenlemeleri nasıl yaparız?' diye güzel çalışmalar var."





Bu yasama yılı içinde çözümlenecek



Yeni düzenlemenin Ekim ayı sonuna doğru Meclis’e geleceğini dile getiren Bakan Çelik, yeni düzenlemenin bu yasama yılında çıkacağını kaydetti. Bakan Çelik, şöyle devam etti: "Bu yasama yılı içerisinde inşallah artık konuşulan değil, çözüme kavuşmuş olacak. Kimse de farklı yorumlar yapmasın. Farklı yorum yapılacak bir düzenleme içerisinde değiliz. Amacımız belli. ‘Efendim kadın istihdamına engel oluyorsunuz?’ Niye engel olalım kadın istihdamına. Niye onu zaafa uğratacak bir işin içerisinde olalım? Böyle bir şey söz konusu değil. ‘Peki çocuk?’ Evet, genç bir nüfusa ihtiyacımız var, gelecekte yaşlı bir nüfusa dönüşüyor Türkiye. O halde, madem ‘2-3 çocuk olsun’ diyoruz. O halde, ‘bu çocuğu dünyaya getirecek olan annenin de bazı pozitif ayrımcılıklara hakkı vardır’ düşüncesiyle bazı düzenlemeler yapıyoruz. Olay bundan ibarettir. İnşallah her açıdan, hem genç bir nüfus, hem annenin istihdamda bulunması, kadının istihdam içerisinde yerinin daha fazla alması konusunda bu düzenleme ciddi katkı sağlayacaktır."





Doğum izni 18 haftaya çıkabilir



Çalışan kadınlara halen 16 haftalık doğum izninin uygulandığını anlatan Çalışma Bakanı Faruk Çelik, izin süresinin 18 haftaya çıkarılması yönünde talep olduğunu hatırlattı. İzin süresine ilişkin çeşitli görüşlerin ortaya konulduğunu vurgulayan Bakan Çelik, şunları söyledi: "Şu anda zaten 16 hafta olarak uygulanıyor doğum izinleri, bunun 18 haftaya çıkarılması talep ediliyor. '20 hafta' diyenler, ağırlıklı o görüşten vazgeçtiler, çünkü istihdamda sorun olabiliyor. Bu daha esnek olabilir. 18 hafta dileyen kullanabilir veya karşılıklı anlaşarak o da olabilir, değerlendirilebilir. Öyle bir teklif de geldi bize Çalışma Meclisi'ndeki görüşmelerimizde. Acaba 18 haftayı kesin değil de 16 haftanın üzerindeki süre işverenle ilgili çalışan kadının anlaşması çerçevesinde olabilir mi gibi yaklaşım içerisinde olanlar oldu. Bunların hepsi değerlendirilebilir. Tekrar ediyorum, bu düzenlemedeki amaç; kadın istihdamını düşürmek değil. Kadın iş gücüne katılım son yıllarda büyük artış içerisinde. Kadının iş gücüne katılımı yüzde 32'lerde. Bu artıyor, inşallah istihdam stratejisi çerçevesinde bizim hedefimiz kadın istihdamını yüzde 38’lere çıkarmak. İnşallah onları önümüzdeki dönem içerisinde sıkı bir takiple bu oranları yükseltmeye devam edeceğiz."