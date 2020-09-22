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22.09.2020 - 16:59 | | DHA

Doğum kontrol hapı nedir, ne değildir? İşte gerçekler

İstenmeyen gebelikleri önlemek için en çok tercih edilen korunma yöntemlerinden biri olan doğum kontrol hapı hakkında neyi, ne kadar biliyoruz? Doğum kontrol hapı nedir? Doğum kontrol hapı yumurtalık kanserini önler mi? Doğum kontrol hapı kullanmak cildi güzelleştirir mi? Kist tedavisinde doğum kontrol hapı kullanılır mı? Gebeliği önlemek için doğum kontrol hapı nasıl kullanılır? Doğum kontrol hapı kısırlık yapar mı? Doğum kontrol hapı unutulursa hamile kalınır mı? Kimler doğum kontrol hapı kullanamaz? Merak edilen tüm soruların cevabını Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Oya Ünsal Erbay verdi

Doğum kontrol hapı nedir, ne değildir? İşte gerçekler
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"Doğum kontrol hapı gebelik oluşmasını engellemeye yönelik hormon içeren ilaçlardır" diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Oya Ünsal Erbay, "Doğal kadınlık hormonları olan östrojen ve progesteronun sentetik formlarını içerirler. Yumurtlamayı durdurarak ve rahim ağzından rahim içine sperm geçişini önleyerek gebeliği önlerler. İlaç bırakıldığı andan itibaren her şey eski haline döner ve hamilelik şansı tekrar başlar" dedi. Op.Dr. Erbay, doğum kontrol hapının bırakılması halinde hamile kalınabileceğini, kısırlığa neden olmadığının da altını çizdi.

Doğum kontrol hapı kullanmanın faydaları nelerdir?

Op.Dr. Oya Ünsal Erbay, doğum kontrol haplarının faydalarının çok olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Düzenli kullanıldığı takdirde çok daha etkili koruma sağlıyor. Adet sürecini düzenliyor, akıntıları azaltıyor. Çok faydaları olan bir korunma yöntemidir. Rahmi ve yumurtalığı koruyor. Yumurtalık kanserine engel olurken kistlerin de azalmasını sağlıyor. Çikolata kistlerini, pelvik ağrılarını ve adet sancısını azaltıyor. Bu yüzden çok tercih ediyoruz. Bununla birlikte cildi güzelleştiriyor, saçları gürleştiriyor ve sivilceleri azaltıyor."

Gebeliği önlemek için doğum kontrol hapı nasıl kullanılır?

Doğum kontrol hapları düzenli kullanıldığı ve unutmadan devam edildiği sürece bir sorun olmadığına dikkat çeken Op.Dr. Erbay, "Genelde 21 ve 28 tablet olan doğum kontrol hapları var. 21 tablet olanları kutu bitiminden bir hafta olarak ara vererek devam ediyoruz.

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Doğum kontrol hapını almak unutulursa ne olur?

Unutmadan kullanılırsa yüzde 99 yakın koruma özelliği var. Bu yüzden güvenli. Unutulması durumunda ise korumama, leke yapma ve adet düzensizliği gibi durumlar da oluyor" dedi.

Doğum kontrol hapı unutulursa hamile kalınır mı?

Doğum kontrol hapların kullanım şekli hakkında da bilgi veren Op.Dr. Erbay, "İlaç kullanımına adetin içindeyken başlıyoruz. Her gün aynı saate alınmasını öneriyoruz. Unuttuğunda da ertesi gün sabaha kadar alma süresi var. Onun dışında birkaç gün arka arkaya unutmuşsa risk oluyor" diye konuştu.

Kimler doğum kontrol hapı kullanamaz?

Çok fazla faydasının olmasının yanında doğum kontrol hapını kullanmaması gereken grupların da olduğunu belirten Op.Dr. Erbay, "Tavsiye etmediğimiz bir grup var. Bunlar damarsal problemi, hipertansiyonu ve diyabeti olan hastalar çünkü varisleri artırabiliyor. Bazen sigara içenlerde de pıhtılaşmaya eğilimi artırabiliyor. Bu yüzden sigarayı bırakmalarını söylüyoruz. Bunun dışında her şey yolunda giden hastalarda çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Bu yüzden hekime danışmadan gidip direkt eczaneden alınarak kullanılmamalı. Biz bu ilacı verirken sigara kullanıp kullanmadığını soruyoruz. Gerekli tahliller yapılıyor; Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına bakıyoruz. Kullandığı sürekli bir ilaç var mı bunu sorguluyoruz. Gerekli testler yapıldıktan sonra ilacı yazıyoruz" bilgilerini paylaştı.

 

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