27.11.2013 - 14:08 |
Doğum lekelerinin sebebi nedir?
Doğumda veya doğumdan hemen sonra bebeğin vücudunda ortaya çıkan lekelere doğum lekesi denir. Peki, doğum lekelerinin sebebi nedir?
İspanya, İtalya, bazı Arap ülkeleri ve ülkemizde doğum lekesinin sebebi olarak hamilelikte yemek istenen yiyecek gösterilir. Örneğin hamile kadının canı çilek ister ancak yiyemezse bebeğinin vücudunda çilek şeklinde leke olacağı söylenir.
Uzmanlara göre doğum lekesinin sebebi kesin olarak bilinmiyor. Yeni doğanların vücudundaki doğum lekelerinin büyük bir bölümünün sebebi kan damarları. Deri altındaki anormal kan damarları sebebiyle mor, kırmızı veya pembe renklerde görülebilen doğum lekeleri bazen kahverengi de olabiliyor. Kahverengi doğum lekeleri renkli hücrelerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor.