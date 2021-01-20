Doğum sancısı belirtileri nelerdir? Doğum ne zaman başlar, başladığı nasıl anlaşılır?

Doğum sancısı, anne adaylarının doğumunun yaklaştığının habercisi olur. Bu doğum sancısı her anne adayında farklı şekilde ve farklı zamanda ortaya çıkabilir.

Doğum sancısı belirtileri nelerdir?

Doğum sancısının bazı belirtileri bulunmaktadır. Özellikle ilk hissedilen sancılar kasılma şeklinde gelir. Bu sancıların yeri değişse bile uzun süre geçmeyebilir. Sancıların gittikçe sıklığı ve şiddeti de aynı oranda artacaktır. Doğum sancısının yanı sıra anne adaylarının vücudunda da belli başlı değişimler yaşanır. Bu semptomlar ile birlikte rahim ağzı da açılmaya başlar. Rahim ağzı giderek yumuşar ve gevşer. Bu doğumun yaklaştığı anlamına gelmektedir. Gebeliğin son dönemlerine doğru anne adayının serviksi de 1 cm. kadar açılır. Bu süreçte vajinal akıntıda değişiklikler görülür. Doğum sancısının öncesince bol miktarda su gelebilir. Tüm bu gibi durumlarda anne adayının asla panik yapmaması gerekir.

Doğum ne zaman başlar, başladığı nasıl anlaşılır?

Anne adaylarında doğum yaklaştıkça sancılar ve kasılmalar başlar. Gerçek doğum sancıları genellikle ağrılı ve düzenlidir. Doğum sancısı hissedildiği anda rahim ağzı açılır. Gerçek doğum sancısı anında oldukça büyük bir acı duyulur. Bu doğum sancıları genellikle gebeliğin 38. ve 42. haftaları arasında olur. Bu süreden erken de doğum sancısı gelebilir.

Bu şekilde erken doğum oluşur. Her doğum sancısı bir öncekine göre daha şiddetli gelebilir. Sıklığı gittikçe artan doğum sancıları 3 ile 5 dakikada bir hissedilebilir. Doğum sancılarının arttığı andan itibaren bebeklerin içinde bulunduğu su kesesi de boşalabilir. Doğum sürecindeki sancı türü kişiden kişiye de farklılık gösterebilir. Sancılar ile birlikte rahim ağzı da açılır.

Doğum sancısı geldiği anda nasıl davranılmalı?

Anne adayları doğum sancısı geldiği anda sakinliklerini korumalı ve panik yapmalılar. Her anne adayında genel olarak sancı türü farklılık gösterebilir. Ayrıca doğum sancılarının başlaması ile kişide nişan gelmesi ve suyun gelmesi olabilir. Her anne adayınca sancı başladığı anda su gelmeyebilir. Bu durum kişiden kişiye değişir. Su gelmesi durumunda da anne adayının panik yapmaması gerekir. Bazı bebeklerin su dolu keseleri doğuma kadar sağlam kalabilir. Bu doğum anı genellikle kişilerin bünyelerine ve fiziksel dayanıklılıklarına göre değişiklik gösterebilir. Doğum sancısında dikkatli davranılmalı.