Doğum şeklini sağlık durumu belirler

Medical Park Samsun Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bilge Çetinkaya, doğum şekliyle ilgili sorularımıza yanıt verdi.

Sezaryenle doğumu gerektiren durumlar neler?

Önceden geçirilmiş sezaryen, rahim ameliyatı, makat gelişi, plasentasının rahim ağzını kapattığı durumlar, plasentanın erken ayrılması, başla pelvisin uyumsuzluğu, normal doğum sırasında bebeğin kalp seslerinin bozulması gibi sezaryen nedenleri arasında sayılabilir.

Beklenen doğum tarihinde sancılar başlamamışsa ne yapılmalı?

Öncelikle bebek ve annenin sağlığının değerlendirilmesi gerekir. Daha sonra bir süre sık ve yakın izlem yapılabilir. 41 haftaya kadar doğum eylemi kendiliğinden başlamazsa, suni sancı denen ve rahim kasılmalarını sağlayan oksitosin hormonunun verilmesine başlanabilir. Rahim ağzına, doğuma uygun hale gelmesi ve ağrıların uyarılması için ilaçlar uygulanabilir.

Doğum ağrıları başladıktan ne kadar sonra doğum gerçekleşir?

Önceden doğum yapmamış olanlarda süre, 16-18 saat, daha önceden doğum yapmış olanlardaysa 8-12 arasında değişir.

Suni sancı nedir?

Normal doğumda, hipofiz bezinden salgılanan oksitosin hormonunun sentetik preparatlarının serum yoluyla doğal ritmini taklit ederek, düşük dozda devamlı verilip, rahim kasılmalarının sağlanmasına verilen addır.

NST ve ÇKS nedir?

NST: Rahim kasılmalarının olmadığı dönemde, bebeğin kalp atım ritminin zaman içindeki değişkenliğini ve varsa erken doğum ağrılarının düzeyini, sıklığını anlamaya yarayan bir test. Aynı zamanda bebek hakkında haber verir.

ÇKS: Çocuk kalp sesinin dinlenmesine denir. Normal fetal kalp ritmi, 120-160 vurum/dk. olmalı.

Su erken gelirse ne yapılır?

Gebe, olası bir kordon sıkışması veya sarkmasına karşın hemen hastaneye yatırılır. Muayenesi yapılır ve bebeğin kalp sesi dinlenir. Bu durumdakiler doğuma kadar hastanede izlenir.

Doğum nasıl gerçekleşir?

Doğum eyleminin ilk evresi, rahim kasılmalarının hafif olduğu latent fazı adı verilen dönemle başlar. Ardından aktif faz başlayıp doğum ağrıları daha güçlü ve sık olur. Rahim ağzı tam açık olduğu zaman açılma evresi adı verilen 1’inci evre tamamlanır. 2’nci evrede bebeğin doğum kanalından inişi var. Bu esnada bebek başı ve gövdesi, doğum kanalına uygun pozisyon değişiklikleri yaparak ilerler ve doğum gerçekleşir. 3’üncü evrede de bebeğin eşi doğar.

Bebeğin ters, yan ya da çapraz durması ne demek?

Bebeğin uzun ekseniyle annenin uzun ekseni arasındaki açılanma, bebeğin pozisyonunun değerlendirilmesinde önemli. Bebek, doğum kanalına makatıyla giriyorsa ters gelişten söz edilir. Anne omurgasıyla bebek omurgası çapraz duruyorsa çapraz, eğer birbirlerine dik duruyorsa yan duruş adı verilir.

Vakum ve forsepsle doğum nedir?

Çocuğun çıkışı esnasında doğum eylemi ilerlemiyorsa, bebek stres altındaysa, acil doğum yapılması gerekliyse veya annenin ıkınmasının istenmediği durumlarda uygulanabilir. Vakumla doğum, çan şeklinde bir kapağın bebeğin başına uygulanması ve olumsuz basınç oluşturularak aşağı çekilmesiyle gerçekleşir. Forsepsle doğumsa günümüzde pek kullanılmamakla birlikte, kaşık şeklindeki enstrümanların bebeğin başına uygulanmasıdır.

iLK BELiRTiLERE DiKKAT

Bebeğin pelvise girmesine bağlı olarak rahmin aşağı inmesi, nefes almada ve hareketlerde rahatlamaya neden olur. Vücuttaki ödemin çözülmesine bağlı idrar çıkışında artma, doğum eyleminin başlayacağının erken göstergesi. Bunun haricinde sırasıyla rahim ağzı tıkacının atılmasına bağlı pembe renkte sümüksü akıntı, su kesesinin açılması, rahim ağzının açılmasına, kanama ve ıkınmaların bulunması, doğumun yakın olduğunu gösterir.