DoÄŸum sonrasÄ± annelik estetiÄŸi nedir?

Annelerin Ã§oÄŸu Ã¶zel spor eÄŸitmenlerine, kiÅŸiye Ã¶zel hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ diyet programlarÄ±na ya da spor yapacak bolca zamana sahip deÄŸil. AyrÄ±ca ÅŸunu da unutmayalÄ±m; saÄŸlÄ±klÄ± beslenme programlarÄ± ve spor programlarÄ±yla kilo vermek uzun vadede elbette mÃ¼mkÃ¼n ancak vÃ¼cudun eski formuna kavuÅŸmasÄ± her kadÄ±nda aynÄ± ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸmeyebiliyor ve spor ile giderilemeyecek vÃ¼cut deformasyonlarÄ± olabiliyor.

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Gebelikte alÄ±nan kilolarÂ veÂ doÄŸum sonrasÄ± vÃ¼cudunuzda oluÅŸan deformasyonlarÂ ile baÅŸÄ±nÄ±z dertte ise dÃ¼nyada trend olan ve birÃ§ok Ã¼nlÃ¼nÃ¼n deÂ hamilelik Ã¶ncesi vÃ¼cut formunaÂ kavuÅŸmak iÃ§in gÃ¼vendikleri yÃ¶ntemÂ Mommy Makeover ameliyatÄ±nÄ±Â tercih edebilirsiniz.

Annelik estetiÄŸi nedir?

Mommy Makeover,Â Ã¼lkemizde â€˜Annelik EstetiÄŸi -Â DoÄŸum SonrasÄ± EstetiÄŸiÂ -Â Anne MakyajÄ±Â gibi isimlerle bilinmektedir.Â Annelik estetiÄŸiÂ KarÄ±n Germe ve Meme estetiÄŸinin tek seansda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ameliyata verilen isimdir.Â Anne estetiÄŸiÂ meme bÃ¼yÃ¼tme, meme kÃ¼Ã§Ã¼ltme ,dikleÅŸtirme, karÄ±n germe ve liposuction ile yaÄŸ aldÄ±rma operasyonlarÄ±nÄ± iÃ§erir.

Kimler annelik estetiÄŸi yaptÄ±rabilir?

DoÄŸum sonrasÄ± deformasyonlarÂ sebebiyle fiziki ya da estetik kaygÄ± yaÅŸayan her kadÄ±nÂ anne estetiÄŸiÂ yaptÄ±rabilir.

Annelik estetiÄŸi faydalarÄ± nelerdir?

Ã–zellikleÂ Ã§oÄŸul ya da Ã§oklu gebelikÂ veÂ doÄŸum sonrasÄ± oluÅŸan deformasyonlara:Â gevÅŸemiÅŸ karÄ±n, sarkmÄ±ÅŸ ve hacmini kaybetmiÅŸ meme, karÄ±nda oluÅŸan Ã§atlak izlerine Ã§Ã¶zÃ¼m sunar. Ã‡ocuk sahibi olduktan sonra da eskiden sahip olduklarÄ± daha fit, daha genÃ§ ve estetik gÃ¶rÃ¼nÃ¼me kavuÅŸmuÅŸ olmak Ã¶zgÃ¼ven sorunu yaÅŸayan kadÄ±nlar iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m sunmaktadÄ±r. AyrÄ±ca birden fazla operasyonun tek seferde yapÄ±lÄ±yor olmasÄ± ekonomik avantaj da saÄŸlar.

Anne estetiÄŸi hangi operasyonlarÄ± kapsar?

Anne makyajÄ±Â ameliyatlarÄ± temel prensipte KarÄ±n Germe ve Meme EstetiÄŸini iÃ§erir.

Â -KarÄ±n Germe (abdominoplasti): KarÄ±n germe ameliyatlarÄ±nÄ±n hepsindeÂ LiposuctionÂ uygulanmasÄ± da yapÄ±lmaktadÄ±r. Liposuction ile bel, yanlar ve sÄ±rt bÃ¶lgesindeki fazla yaÄŸlar Ã§Ä±kartÄ±lÄ±r. DoÄŸum sonrasÄ± gevÅŸemiÅŸ, sarkmÄ±ÅŸ veÂ gebelik Ã§atlaklarÄ±nÄ±n olduÄŸu alt karÄ±n bÃ¶lgesinden fazla deriÂ abdominoplastiÂ ameliyatÄ± ile alÄ±nÄ±r ve Ã¼st karÄ±n bÃ¶lgesindeki deri de sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rÄ±larak karÄ±n bÃ¶lgesinin yeniden ÅŸekillendirilmesidir. KarÄ±n germe - Liposuction uygulamasÄ±yla daha dÃ¼z, daha fit bir karÄ±n ve bel ortaya Ã§Ä±kar. AyrÄ±ca Liposuction uygulamasÄ± ile iÃ§ bacak, kol alt bacak ve gÄ±dÄ± bÃ¶lgesindekiÂ diyetlere ve egzersize karÅŸÄ±Â direnÃ§li yaÄŸ fazlalÄ±klarÄ±ndan da kurtulmayÄ± saÄŸlar.Â

-Meme EstetiÄŸi: DoÄŸum ve emzirme sonrasÄ±nda hacmini kaybetmiÅŸ, sarkmÄ±ÅŸ olan memeler iÃ§in dikleÅŸtirme - kaldÄ±rma operasyonudur. Meme dokusunun yeterli gelmediÄŸi durumlarda meme hacmini arttÄ±rmak iÃ§in implant kullanÄ±labilmektedir.

Annelik EestetiÄŸi ne zaman yaptÄ±rÄ±labilir?

DoÄŸum sonrasÄ± anne estetiÄŸiÂ doÄŸumdan 6 ay sonra yapÄ±labilmektedir. Ancak anne emzirmeye devam ediyorsa emzirmenin bitmesinin beklenmesi en uygunudur.

Annelik estetiÄŸi sonrasÄ± tekrar hamile kalÄ±nabilir mi?

Annelik estetiÄŸi sonrasÄ±nda tekrar hamile kalÄ±nmasÄ±nda herhangi bir sakÄ±nca yoktur ancak planlanan bir hamilelik varsa ameliyatÄ±n hamilelik sonrasÄ±na bÄ±rakÄ±lmasÄ± en doÄŸrusudur. AmeliyatÄ±n Ã¼zerinden 1 sene geÃ§tikten sonra gebelik planlanabilir.

Annelik estetiÄŸi sonrasÄ± hastanede kaÃ§ gece yatÄ±lÄ±r?

Anne makyajÄ± estetiÄŸinde hastanede 2 gece kalÄ±nmasÄ± yeterlidir.

Annelik estetiÄŸi sonrasÄ± iyileÅŸme nasÄ±l olur?

DoÄŸum sonrasÄ± anne estetiÄŸinde iyileÅŸme her ameliyat sonrasÄ±nda olduÄŸu gibi kiÅŸiden kiÅŸiye deÄŸiÅŸmektedir. Ortalama bir hafta kadar kiÅŸinin kendisini ani hareketlerden korumasÄ±nÄ± gerektirir. Ã–zellikle karÄ±n germe hastalarÄ±nÄ±n 3-4 gÃ¼n eÄŸik yÃ¼rÃ¼meleri, karÄ±n bÃ¶lgesi gergin olmayacak ÅŸekilde yatmalarÄ± Ã¶nerilir. HekimÂ tarafÄ±ndan verilecek korse ve sÃ¼tyeni 6 hafta kullanmalarÄ± ve kontrollerini aksatmamalarÄ± Ã¶nemlidir. AyrÄ±ca karÄ±n ve meme bÃ¶lgesindeki tÃ¼m dikiÅŸler cilt altÄ±na bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ameliyat sonrasÄ± dikiÅŸ aldÄ±rÄ±lmasÄ±na gerek yoktur. DikiÅŸ bÃ¶lgesindeki izleri minimalize edecek krem ve ameliyat sonrasÄ± aÄŸrÄ± ve sÄ±zÄ±lar iÃ§in reÃ§ete edilecek ilaÃ§larÄ±n kullanÄ±lmasÄ± gerekir.Â Â

Gebelik ve doÄŸum sonrasÄ± deformasyonlarÂ ile mÃ¼cadele ediyorsanÄ±z, Ã¼nlÃ¼lerin bile eski vÃ¼cut formlarÄ±na kavuÅŸmak iÃ§in estetik ve plastik cerrahiden yardÄ±m aldÄ±klarÄ±nÄ± ve birÃ§ok kadÄ±nÄ±nÂ doÄŸumdan sonraÂ Annelik EstetiÄŸiÂ tedavisini tercihÂ ettiÄŸiniÂ unutmayÄ±n.