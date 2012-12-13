Doğum sonrası depresyona karşı balık!

Uzmanlara göre omega-3 eksikliği ve genetik eğitimler doğumdan sonra depresyonu tetikliyor.



Annelerin %10-15’lik kısmı doğum sonrasındaki bir yıl depresyon yaşıyor.



Bu durumun çok ciddi hali ise doğum sonrası psikoz olarak belirtiliyor ve ciddi sağlık sorunları ile hayati tehlikeye sebep olabiliyor. Doğum sonrası psikoz her 500 anneden birinde görülüyor.



Kanadalı bilim adamları bulguların kanıta ihtiyacı olduğunu ancak omega-3 yağ asitlerinin hem bebeğin hem de annenin sağlığı için büyük önem arz ettiğini vurguluyor.