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02.12.2020 - 14:14 |

Doğum sonrası en sık estetik operasyon yapılan 4 bölge

Doğum sonrasında meydana gelen deformasyonlar, hemen her annenin başlıca sorunları arasında yer alıyor. Doğum sonrası hangi estetik operasyonlar yapılabilir? Vücudunuzu eski formuna kavuşturabilir misiniz? Daha iyi görünmek için ameliyat seçenekleri hangileridir? Plastik Estetik ve Rekonstüktif Cerrahı Uzmanı Doç.Dr. Tayfun Türkaslan, anne estetiği hakkında merak edilen soruları cevapladı

Doğum sonrası en sık estetik operasyon yapılan 4 bölge
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Kadınların bebek sahibi olduktan sonra odaklandıkları dört ana alan vardır: Göğüsler, karın, aşk tutamacı, iç dudaklar ve vajina. Doğrum sonrası deformasyon oluşan hemen her doku üzerinde estetik operasyonlar gerçekleşebiliyor. 

Tabii bu noktada bir konunun altı çizilmeli: Neredeyse hiçbir estetik cerrahi operasyonu, doğumdan çok kısa bir süre sonra yapılmaz. Öncelikle emziren annenin korunması esastır ki doğum sonrası doğal toparlanma süreci de görülsün. Biz hekimler, bu konuda karar verebilmek için muayeneyi uygun buluyoruz. Kişinin durumuna göre karar vermek, en doğru yöntem olarak kabul görüyor. 

Gebelik süreci ve doğrum sonrasında vücutta meydana gelen deformasyonların giderilmesi için birçok farklı uygumla gerçekleştiriliyor. Bunlara uygulama alanlarına göre maddeler halinde değinelim:

1-Göğüsler 

Hamilelikten sonra meme büyütmeyi düşünmeden önce beklemenin önemine dair birkaç önemli husus vardır. Göğüsleriniz doğumdan birkaç ay sonra değişecektir. Emzirmeye karar verdiyseniz, emzirmeyi bırakana kadar değişiklikler devam edecektir. Deri ve meme dokusu stabilize olana kadar meme ameliyatı tavsiye edilmez. 

Ne zaman yapılmalı?: Emzirmeden üç ila altı ay sonra veya emzirmiyorsanız doğumdan üç ila altı ay sonra. 

2-Karın 

Doğumdan sonraki 6 ayda, karnınızın derisinde ve yağında meydana gelen değişiklikler olabilir. 6 aydan kısa zamanda yapılan liposuction veya karın germe erken olabilir. Cildinize bağlı olarak, cildiniz 3 ila 8 ay arasında değişim gösterecek ve tam olarak sabitlenmesi gerçekleşecektir.

Ne zaman yapılmalı?: Karnın gebeliğin etkilerini tersine çevirmesi 1 yıla kadar sürebilir ve 1 yıl içindeki gebelikler için daha da uzun sürebilir. 

Doğum sonrası en sık estetik operasyon yapılan 4 bölge

3-Bel simidi

Dalgalanan hormonlar, hamilelik olmadan bile yağ kaybını ve yağ kazanımını etkileyebilir. Sadece regl dönemindeyken vücudunuzun nasıl değiştiğini düşünün ki bu dalgalanmaların hamilelik sırasında ve doğum sonrası dönemde ne kadar dramatik olduğunu bir düşünün. Buna emzirme ile ilgili hormon değişimlerini de ekleyin. Hamilelikten sonra hormonların normale dönmesi 1 yılı bulabilir.

Ne zaman yapılmalı?: Liposuction, 1 yıl dolmadan yapılabilir ancak fazlalıkları gidermek için kendinize biraz zaman verin, özellikle de bel simitleri sizin için yeni bir kilo alınan bölge ise. En iyi çözüm, ameliyattan tamamen kaçınmak için ilk olarak hamilelik sırasında aşırı kilo alımından kaçınmaktır.

4-Vajina

Vajina genişlemesi, çocuk doğurmanın olası sonuçlarından bazılarıdır. Bu başınıza geldiyse mide ve göğüslerde olduğu gibi bebek doğurduktan sonra bu bölgelerin alışması için biraz zaman geçmesi gerekmektedir. Vajinanızın vajinal doğum öncesi olduğundan daha gevşek olduğunu düşünüyorsanız ve cinsel yaşamınızı etkiliyorsa vajinoplasti bir olasılıktır ancak doğumdan en az 6 ay sonra yapılmalıdır. Daha fazla çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız tüm çocuk doğurma işlemi bitene kadar beklemek akıllıca olabilir. Sonra yine eğer vajina çok gevşekse, artık çocuk doğurmayacağını düşünüyorsanız bu operasyonlar iyi bir seçenek olabilir.

Vajinal dudaklarda ise bunlar doğumdan sonra küçülecektir. Uzamış vajinal dudaklar, bazı kadınlarda ergenlik çağından sonra olduğu için her zaman hamileliğin bir sonucu değildir. Cinsel ilişki, egzersiz veya giyim tarzınızı engellediğini fark ederseniz labioplasti sizin için ameliyat olabilir.

Ne zaman yapılmalı?: Vücudun hamilelikten sonra bu prosedürleri düşünmeden önce - en az 6 ay - alışması için zamana ihtiyacı vardır.

 

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