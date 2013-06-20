Doğurganlık hızının artması hedefleniyor

Doğurganlık hızının, uygulanacak politikalarla 2018 yılında nüfusun kendini yenileme seviyesi olan 2,10 çocuğa yükseltilmesi hedefleniyor.



2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı'na göre, Türkiye’de nüfus artış hızı, 2006 yılında binde 12,2 iken, 2012 yılında binde 12'ye düştü.



Onuncu Kalkınma Planı'nda, Türkiye'nin nüfus artış hızının eski seviyesine dönebilmesi konusunda önemli adımlar öngörülüyor. Nüfus alanında uygulanacak politikalarla toplam doğurganlık hızının 2018 yılında nüfusun kendini yenileme seviyesi olan 2,10'a yükseltilmesi hedefleniyor.



Kadınların hem çocuk hem kariyer imkanları geliştirilecek



Bu amaçla 2014-2018 yılları arasında genç ve dinamik nüfus yapısının korunması ve doğurganlıktaki hızlı düşüşün önüne geçilebilmesi için kadınlara yönelik iş ve aile yaşamını uyumlaştırıcı uygulamalar ile çalışanlar için doğuma bağlı izin ve haklar geliştirilecek. Kreşler teşvik edilerek esnek çalışma imkanları sağlanacak.



Artan yaşlı nüfusun aktif bir hayat sürmesi, sağlıklı ve güvenli yaşam şartlarına erişimi sağlanacak. Toplumda kuşaklar arası dayanışma güçlendirilecek.



Nüfusa ilişkin kayıt sistemleri; doğum, ölüm, iç ve dış göçe ilişkin verilerin güncel olarak takip edilmesine imkan verecek şekilde geliştirilecek.



Toplam doğurganlık hızı, bir kadının, doğurgan olduğu dönem boyunca (15-49 yaşları arasında) yaşayacağı ve doğurabileceği ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade ediyor.