Dokuma Kumaş Nedir? Dokuma Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Dokuma kumaşlar özellikle ütü tutma kabiliyetlerinden dolayı oldukça tercih edilen kumaş çeşitlerindendir. Fazla esnek olmayan yapıları ile likra sevmeyen kişiler için ideal bir türdür.



Dokuma Kumaş Nedir?



İki ipliğin örgü denen ve belli bir sistemle birbirlerine dik bir açı ile bağlanmaları şeklinde oluşturulan kumaşlardır. Bu sebeple iki iplikli sistem de denmektedir. Bu mevcut olan iki iplik serisinin kumaşın boyu hizasında olanlara çözgü, kumaşın eni hizasında olanlara ise atkı iplikleri adları verilmektedir.



Dokuma Kumaş Özellikleri Nelerdir?



- Her mevsime göre kumaşlar üretilebilmektedir.

- Yüzey yapıları göre gözeneksiz, seyrek ve açık olabilir.

- Tülbent gibi hafif olabildikleri gibi ağır kumaşlarda olabilir.

- Kararlı yapıdadır. Esnek yapı yani likra neredeyse yok denebilecek kadar azdır.

- Tutum oranları, kullanılan ipliğin cinsine, uygulanan bitim işlemine ve ipliklerin sıklığına göre değişkenlik gösterir.

- İpliklerin arasındaki mesafeler az olduğundan dolayı sağlamdır.

- Her türlü elyaftan birçok dokuma kumaş türü üretilebilir.

- Örgü çeşidi değiştirilebilir olduğundan dolayı farklı desen ve türde kumaşlar üretilebilmektedir.

- Buruşma özelliği fazladır. Ütüyü tutma özellikleri de yüksektir.