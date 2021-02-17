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17.02.2021 - 18:45 |

Dolaşım Sistemi Hastalıkları Nelerdir? Dolaşım Sistemi Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilir?

Kalp, kan ve damar dolaşım sisteminde yer alan organlardır. Kalp damar yoluyla kanın ve oksijenin tüm organlara ulaşmasını sağlar. 70 - 80 kilo aralığında bir yetişkinin toplam ağırlığının yaklaşık 'ünü kan oluşturur. Dolaşım sistemi vitamin ve minerallerin de diğer organlara taşınmasını sağlar. Dolaşım sistemi hastalıkları nelerdir ve hastalıkların tedavisinde hangi yöntemler uygulanır? Merak eden okurlar için detaylı bir şekilde derledik.

Dolaşım Sistemi Hastalıkları Nelerdir? Dolaşım Sistemi Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilir?
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Ülkemizde ve dünya genelinde en yaygın görülen dolaşım sistemi hastalıkları şunlardır: Kalp yetmezliği, aritmi, koroner arter ve anemi.

Dolaşım Sistemi Hastalıkları Nelerdir?

1- Anemi:

Dünya genelinde en yaygın görülen dolaşım sistemi hastalıklarından biridir. Kansızlık adıyla da bilinen anemi, kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülür. Tek tip beslenme, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar, düzensiz uyku ve D vitamini eksikliği ana nedenleri arasında yer alır.

2- Aritmi:

Kalbin olması gerekenden daha yavaş atmasına aritmi denir. Genellikle ilaçla tedavi edilen hastalığın iyileşme sürecinde spor ve egzersiz yapmak da kritik bir önem taşır. Egzersizler, doktor kontrolünde ve vücudu fazla yormadan yapılmalıdır.

3- Koroner Arter Hastalığı:

En sık görülen kalp hastalıklarından biri olan koroner arter hastalığının kalpteki damar ve plakların tıkanması sonucu ortaya çıkar. 50 yaş ve üzeri kişilerde daha fazla görülür. Gün içinde fazla hareket etmeyen ve yağ - kas kitle endeksi orantılı olmayan kişiler de risk grubundadır.

Koroner arter hastalığının yaygın belirtileri arasında göğüs ağrısı ve halsizlik yer alır.

4- Taşikardi:

Aritmiden farklı olarak taşikardi, kalbin olması gerekenden daha hızlı atması demektir. Hastalığın tedavisinde genellikle anti aritmik ilaçlar kullanılır. Hastanın vücudu yoran egzersizlerden ve stresli ortamlardan uzak durması gerekir.

5- Kalp Yetmezliği:

Kalbin üzerinde mitral ve aort adlı iki kapakçık bulunur. Bu kapakların eski işlevlerini yerine getirememesi sonucu konjestif kalp yetmezliği ortaya çıkar. Daha önce kalp krizi geçirmiş olan kişilerde görülme riski çok daha fazladır. Bununla birlikte yüksek tansiyon hastalarında da görülme oranı yüksektir.

6- Miyokardit:

Kalp kaslarına enfeksiyon bulaşması sonucu oluşan bir dolaşım sistemi hastalığıdır. Başka organlardan yayılan iltihaplar da miyokardit hastalığını tetikleyebilir.


Dolaşım Sistemleri Hastalıkları Nasıl Tedavi Edilir?

Anemi gibi dolaşım sistemi hastalıklarında ilaçla tedavi ve vitamin takviyesi uygulanır. Kalp yetmezliği ve koroner arter hastalığında ise en sık uygulanan tedavi yöntemi ameliyattır. Taşikardi ve aritmide ise hastanın kalbine pil takılır. Kalp atışlarını düzenleyen kalp pillerinin her 5 -6 yılda bir değiştirilmesi gerekir.

 

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