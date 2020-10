Domates Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Özellikle kan yapması ile ünlü olan domates, birçok farklı faydası eşliğinde ön plana çıkıyor. Tabii birçok değişik yiyecek türünde fazla tüketildiği için, ne kadar kalori taşıdığı da ayrıca merak konusudur. Bu doğrultuda içerdiği değişik besin kaynakları ile beraber farklı miktarlar üzerinden domatesin belli bir kaloriye sahip olduğunu söylemek mümkün.



Domates Besin Değeri Nedir?



Domates birçok farklı besin değerine sahip en önemli bitkisel kaynaklar içerisinde yer almaktadır.



- Protein 1,64 gram

- Karbonhidrat 7,29 gram

- Lif 1,9 gram

- Kalsiyum 34 mg

- Demir 1.3 mg

- C vitamini 9,2 mg

- B6 vitamini 0,15 mg

- A vitamini 11 mg

- E vitamini 125 mg



Bu şekilde daha birçok farklı besin kaynağı ile beraber belli bir değer üzerinden domates yine belli kaloriye sahiptir.



Domates Kaç Kalori İçerir?



Domatesin kaç kalori içerdiğini anlayabilmek için sabit bir değer ele alarak buna göre hesaplama yapmak gerekmektedir. 100 gram domates baz alındığı zaman bu konuda toplamda yaklaşık olarak 32 kaloriye sahip olduğunu söylemek mümkün. Yani 100 gram değerinde bir domates tüketildiğinde 32 kalori alınıyor. Sağladığı vitaminler ve içerdiği mineraller ile beraber kalori değerinin çok yüksek olmadığını söylemek mümkün.



Domates İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?



Domates içerisinde birçok farklı vitamin kaynağı bulunmaktadır. Bu doğrultuda her vitamin kaynağının içerdiği besin miktarı değişkenlik gösterir. A vitamini, B6 vitamini ve C vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini yer almaktadır. Aynı zamanda demir ve kalsiyum gibi daha birçok değişik mineralin domates içerisinde yer aldığını söylemek gerekir. Bu sebepten dolayı en değerli ve sağlıklı besin kaynakları içerisinde domates yer alıyor. Düzenli olarak tüketmek sağlık açısından çok önemlidir.