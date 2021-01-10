Domuz Gribinin Belirtileri Nelerdir? Domuz Gribi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Domuz gribi, influenza A virüsünün alt türlerinden biri olan H1N1 olarak tıp literatüründe ifade ediliyor. Domuz gribi, ilk olarak domuzlarda görülen daha sonra ise insanlara yayılan bir hastalıktır. 2009 yılında ilk defa insanlarda görülmeye başlanması ve akabinde tüm dünyada salgın bir hastalık haline gelmesi ile uzun süre gündemden düşmemiştir. Hala korkulan bir grip çeşidi olsa da grip ve benzeri hastalıklar gibi belirtiler veren domuz gribinin günümüzde etkin tedavi yöntemleri halen araştırılmaktadır.



Domuz Gribinin Belirtileri Nelerdir?



Domuz gribi, insanlarda grip hastalığı semptomlarına benzer şekilde ortaya çıkan ciddiye alınması ve tedavisi ihmal edilmemesi gereken bir solunum yolu hastalığı. Domuz gribinin oluşum sebebi ise

A (H1N1) tipi virüstür. Bu virüs türü insan, domuz ve kuş virüslerinin karışımı olarak ifade edilmektedir. Domuz gribi, ilk defa Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika'da görülmüş olup daha sonraki süreçte çok sayıda ülkeye yayılmış ve büyük panik uyandırmıştır.



Domuz gribinin normal grip ile arasında pek fazla bir farkı bulunmamakla birlikte bu grip, toplumun büyük bir bölümünün daha önceden bu virüs ile karşılaşmamış ve buna bağlı olarak da hastalığa karşı bağışıklık kazanmamış olması sebebi ile normal gribe göre çok daha ağır bir tablo şeklinde seyretmektedir. Domuz gribinin başlıca belirtileri şöyle sıralanabilir:



- Zor nefes almak ve nefes darlığı çekmek

- Mide bulantısı, sık ve uzun süreli kusma

- Bilinç bulanıklığı

- İshal

- Baş ağrısı

- Burun akıntısı

- Boğaz ağrısı

- Vücut ağrıları

- Öksürük

- Üşüme ve yorgunluk

- Yüksek ateş



Grip belirtileri virüse maruz kaldıktan yaklaşık olarak bir ile üç gün sonrasında görülmeye başlamaktadır. Belirtilerin görülmesi halinde hiç vakit kaybetmeden en yakın hastaneye müracaat edilmelidir.



Domuz Gribi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



Domuz gribi belirtileri, grip benzeri tedavi yöntemleri ile tedavi edilebilmektedir. Bununla beraber bir doktor hastayı domuz gribi şüphesinin doğruluğu hususunda detaylı bir şekilde muayene etmeli ve bireysel semptomların nasıl tedavi edileceğine dair gereken tavsiyelerde bulunmalıdır. Mevsimsel gripte kullanılan antiviral ilaçlar domuz gribinin tedavisinde kullanılmaktadır. Soğuk algınlığı ve gripte ateşin düşürülmesi, burun akıntısı bulgularını azaltmak için kullanılan ilaçlar, virüse karşı etkili olmasa da hastalığın bulgularını hafifletmektedir. İlaçların doktor kontrolünde kullanılması gerekir.



Domuz Gribinde Aşı Etkili midir?



Domuz gribine dair cevabı merak edilen sorulardan biri de domuz gribinde aşının etkili olup olmadığı konusudur. H1N1 virüsü ile mücadele kapsamında alınacak bir takım önlemler ile bu hastalığa yakalanmamak mümkün olmaktadır. Bu önlemlerden en önemlisi bağışıklık sisteminin güçlendirilmesidir. Sağlıklı beslenme, düzenli spor yapma ve stresten uzak durma ilaçlardan daha etkili bağışıklığı güçlendiren etkenlerdir. Hastalığa engel olmak amacı ile grip aşısı olmak da oldukça önemlidir. Özellikle uzman doktor bilgisi ve kontrolünde hamileler, küçük çocuklar, diyabet, kalp hastalığı, Koah ve bağışıklık sistemi yetmezliği olan risk grubundaki kişilerin aşı yaptırması şarttır.



Erişkinlerde Acil Müdahale Gerektiren Belirtiler



Erişkinlerde acil müdahale gerektiren belirtiler şöyledir:



- Bilinç bulanıklığı

- Zor nefes almak ya da nefes darlığı çekmek

- Sık ve uzun süreli kusma durumu



Çocuklarda Acil Müdahale Gerektiren Belirtiler



Çocuklarda acil müdahale gerektiren belirtiler şöyledir:



- Hızlı ya da zorlukla nefes alma

- Vücutta morarma veya solgunluk görülmesi

- Beslenememe durumu

- Huzursuzluk hissetme

- Ateşle birlikte döküntü görülmesi

- Uykuya meyil ve uyarılara cevap vermede azalma



Domuz Gribi Nasıl Bulaşır?



Domuz gribinin nasıl bulaştığı da merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Domuz gribi, mevsimsel griple aynı şekilde yayılarak bulaştığı düşünülmektedir. Buna göre grip virüsleri gibi domuz gribine yol açan virüsler de insandan insana öksürük ve hapşırma gibi yollarla bulaşmaktadır. Ayrıca sadece solunum yolu ile değil grip virüsü bulaşan bir yere dokunulması sonrasında ellerin ağız veya buruna götürülmesi yolu ile de domuz gribi bulaşabilmektedir.



Domuz Gribinden Korunmak için Yapılması Gerekenler Nelerdir?



Domuz gribinden korunmak için aşı yaptırılmalıdır. Aşı yaptırılmadan önce uzman bir doktora danışılması ise ihmal edilmemesi gereken bir husustur. Özellikle risk grubu olarak tespit edilen en önemli önlem ise ellerin yıkanmasıdır. Domuz gribinden korunmak için yapılması gerekenler şöyledir:



- Genel sağlık önlemlerine dikkat etmek

- Uykusuz kalmamak

- Fiziksel aktiviteye dikkat etmek

- Stresi kontrol altına almak

- Bol sıvı ile besleyici gıdalar tüketmek

- Hasta olan kişiler ile yakın temastan kaçınmak

- Cansız yüzeyleri temiz tutmak, güvenilir ve kaliteli temizlik maddeleri ile silmek

- Öksürme ve hapşırma esnasında ağız ve burnu bir mendil ile kapatmak ve mendili kullandıktan sonra çöp sepetine atmak

- Mendil bulunmaması halinde hapşırma ve öksürme esnasında dirsekler ile ağzı kapatarak ağızdan çıkacak damlacıkların etrafa yayılmasına engel olmak

- Öksürme ve hapşırma sonrasında elleri bol su ve sabun ile iyice yıkamak

- Kirli eller ile gözlere, buruna ve ağıza kesinlikle dokunmamak

- Bulunulan mekanı sık sık havalandırmak

- Domuz gribine yakalanma halinde grip belirtilerinin başlamasından itibaren 7 gün sonrasına veya belirtilerin tamamen geçmesinden bir gün sonrasına kadar evde istirahat etmek, hastalığın bulaşmaması amacı ile aile ve çevredeki insanlarından uzak durmak.