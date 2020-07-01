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01.07.2020 - 14:39 |

'Dondurulmuş gıda ile corona virüs ilişkisinin bilimsel dayanağı yok'

Çinli Profesör Li Lanjuan’ın virüsün eksi 20 derecede 20 yıl saklanabileceği iddiasının arkasında bilimsel bir çalışma yer almıyor. Salgın sürecinde bilimsel dayanağı olmayan bu tür iddialar hatalı bilgilendirme yani infodemiyi besliyor. Uluslararası otoritelerin belirttiği üzere gıda kaynaklı herhangi bir vakanın yaşanmadığını hatırlatan MÜMSAD Genel Koordinatörü, Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, “Birleşmiş Milletler’in işaret ettiği gibi infodemi de en az salgın kadar tehlikeli bir boyuta ulaştı” dedi

'Dondurulmuş gıda ile corona virüs ilişkisinin bilimsel dayanağı yok'
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Çin’deki yeni corona virüs vakalarının dondurulmuş gıdadan kaynaklanabileceği ve corona virüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabildiği yönündeki açıklamalar, Türkiye’de de uzmanlar tarafından değerlendirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA), ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ABD Hastalık Kontrol ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) gibi uluslararası otoritelerin gıda kaynaklı bulaşmaya dair bir kanıt olmadığı konusunda hemfikir olduğunu söyleyen MÜMSAD Genel Koordinatörü, Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, asıl kaçınılması gerekenin bilimsel olmayan bilgiler olduğunu vurguladı. Akdağ sözlerine şöyle devam etti:

“İnfodemi bilim dışı bilgilerin yayılmasına yol açmakla kalmayıp, toplumda yarattığı panikle yanlış kararlar alınmasına neden olabiliyor. Besin değeri manavdan aldığınız meyve ve sebzeden bile yüksek olan ve her türlü bulaşma, bozulma riskinden arındırılmış halde bulunan dondurulmuş ürünleri suçlamak yerine güvenle tüketmeliyiz."

Çin ve Norveç otoriteleri de bilgilendirici açıklamalar yaptı

Virüsten en kolay korunma yönteminin el hijyeni olduğunu söyleyen Ebru Akdağ, “Başta çiğ hayvansal gıdalar olmak üzere neye dokunursanız dokunun hemen ardından ellerinizi sabunlu suyla yıkamak, gıda güvenliği bakımından izlenmesi gereken temel kuralların başında geliyor. Kaldı ki bu ürünlerin bir de pişirilerek tüketileceği düşünülürse dondurulmuş gıdalara ilişkin böyle bir riskin bilimsel dayanağı olmadığı açıktır. Yine, Çin gıda ve sağlık otoriteleri ve Norveç Gıda Güvenliği Otoritesi de bahsi geçen dondurulmuş gıda ile Covid-19 bulaşması arasında bir bulguya rastlamadıklarını, corona virüsün gıda güvenliğini etkilemediğini tüm dünyaya açıkça duyurdular” diye konuştu. 

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Gerçek risk bilimsel olmayan bilginin yayılması

Dondurulmuş tüm gıdalarla ilgili iddiaların da bilimsel referans içermediğini vurgulayan Akdağ, “Bu konu ülkemizin gündeminde de tüm dondurulmuş ürünlerle ilişkilendirilerek yer aldı. Ancak bunun bilimsel kanıtı yok. Aksine bilinen markaların ambalajlı gıdaları, kalite kontrol sistemi içerisinde, tüm bulaşma ve bozulma risklerinden arındırılmış şekilde üretildiği için güvenilirdir. Sadece dondurulmuş ürünler değil, güvenilir gıda kriterlerini sağlayan tüm gıda ürünlerini gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz” diyerek infodemi salgınına yol açan bilimsel nitelik taşımayan bilgilerin yayılımının önüne geçmek için bilinçli tüketici olmak gerektiğinin altını çizdi.

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