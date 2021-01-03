Değerli okurlarım merhaba, Sizlere saç ekimi hakkında bilgilendirmelerde bulunacağım.

Türkiye son yıllarda özellikle saç ekiminde adından sıkça söz ettiriyor. Türk doktorlarının güvenilir olması ve kullanılan yöntemlerin %100’e yakın başarılı sonuçlar vermesi, iyi bir fiyat politikasıyla da örtüşmesi önemli bir faktördür.

Peki Saç Ekimi Nedir?

Saç ekimi, saç dökülmesi sorunu ya da saç kaybı yaşayan kişilerde seyrelme ve kellik sorununa doğal ve genellikle kalıcı bir çözüm yoludur. Saç kökünün artık aktif olmadığı, saçsızlığın oluştuğu alanlara sağlıklı saç köklerinin mikro cerrahi yöntemlerle nakledilmesi işlemine saç ekimi adı verilmektedir. Saç ekiminde dökülen bölgeye, hastanın kendi sağlıklı saçları eklenmektedir. Saç ekimi tamamen kişiye özel planlanır ve uygulanır. Saç ekimi operasyonuyla hastanın genellikle ense bölgesindeki dökülmeye dirençli saç kökleri toplanır ve seyrelme olan ya da tamamen dökülmüş olan kısımlarda açılan kanallara ekilir.

Amaç; baş bölgesinde ekim yapıldığı belli olmayacak doğallıkta, kalıcı bir şekilde saçlı görünüm kazandırmaktır. Saç ekim işlemi aslında küçük bir cerrahi operasyondur. Bu nedenle uzman ve bu konuda deneyimli doktorlar ve ekip tarafından yapılması en güvenli yoldur. Saç ekimi uygulaması ile kişiye kendi saçları hiç dökülmemiş gibi genellikle kalıcı olarak kazandırılmaktadır. Saç ekimindeki amaç; kişiye özel tıbbi uygulamalarla doğal saçlı görünümü tekrar sağlamaktır.

Saç ekim yöntemlerinden biri ‘FUE’…

Bu yöntemde saçlar ensenin biraz üzerinden tek tek alınır. Yöntemin belirgin üstünlüğü saç alınan kısımda herhangi bir iz kalmamasıdır.

Ayrıca vücudun diğer bölgelerindeki kıl kökleri kafaya nakledilebilmektedir.

Diğer yöntemlerden biri ise DHI (Direk saç ekimi), saç, göğüs ve sakal kıllarının çıkartılarak, saç ekimi yapılacak deri altına istenilen yön verilerek yapılan saç ekim işlemidir. Saçlar kalemle yön verilerek yerleştirildiği için, genellikle kanama olmaz ve ertesi gün yıkanabilir. Bir hafta gibi bir sürede iyileşme gerçekleşir.

Uygulamada genellikle enseden alınan saç kökleri, hedeflenmiş saçsız bölgeye ekilmektedir. Alınan bu saç köklerine greft denilmektedir. Seyrek olarak bazı durumlarda kişinin ensesinde ya da şakak bölgesinde yeterli yoğunlukta sağlıklı saç bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda kişinin kolları ya da göğüs duvarı gibi kıl içeren başka bölgelerinden de saç kökü alınabilmektedir. Uygulamanın süre, saç kaybının miktarına bağlı olarak değişebilmektedir. Saçsız alan çok büyük bir kaç seans gerekebilmektedir.

Dünyanın en güzel ülkesinde, dünyanın en güzel insanlarıyla birlikte yaşıyoruz. Ülkemizin insanları mutluluğu fazlasıyla hak ediyor.

Yeni yılınızı da kutluyor, 2021 yılının tüm okuyucularıma şans ve mutluluk germesini diliyorum.

Sağlıkla kalın, sağlıklı kalın..

Dr. Ufuk ALATEKİN

Medikal Estetik Hekimi

info@ufukalatekin.com.tr