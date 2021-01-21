1 günde implant tedavisi ile yeni ve sağlıklı dişlerinize kavuşun

Günümüzün teknolojik yenilikleri 1 günde implant tedavileri diş hekimliğinde en büyük gelişmelerden biridir. Çünkü sağlıklı bir gülümsemeye sahip olmamızı sağlayan implantlar, doğal dişler gibi ağız yapısıyla uyumludur. 1 günde implant tedavisi ile hastalar hiçbir zaman dişsiz beklemek zorunda kalmazlar. Ve aynı gün güzel bir dişle hayatlarına devam ederler.



İmplant ya daha önceden çekilmiş dişin boşluğuna ya da çekim kararı verilmiş dişin olduğu yere yapılabilmektedir. Çekim endikasyonu olan dişin çekilmesinden hemen sonra kemik miktarı istenen seviyedeyse aynı günde implantınız yapılır. İmplant yapılacak bölgedeki kemik miktarı önemlidir. Kemik miktarının tespit edilmesinde panoromik röntgenler 3 boyutlu tomografiler kullanılmaktadır.

Kemik miktarının yetersiz olduğu durumlarda kemik tozu ve PRF yöntemi uygulanır. İmplantta kemik kalitesinin yanı sıra kullanılan implantın kalitesi ve hekimin tecrübesi de önemlidir. İmplant firmasının AR-GE çalışmaları implant kalitesini gün geçtikçe arttırmaktadır.

Aynı gün eksik dişler tamamlanabildiği için zamandan büyük bir tasarruf sağlamaktadır. Ayrıca aynı günde yapılan dişler ile estetik kaygılarınız ortadan kalkar.

Siz de bir günde implant için uygun bir aday olup olmadığınızı öğrenmek için diş hekiminize danışabilirsiniz.