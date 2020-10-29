Bebeğimin süt dişlerini kök hücre tedavisi için saklamalı mıyım?

Zamanından önce süt dişlerinin çekilmesi, çocuklarda konuşma, beslenme ve estetik problemlere neden olabiliyor. Sağlıklı diş gelişimi için bebeklik döneminden başlayarak koruyucu uygulamalarla ağız sağlığına önem vermek gerekiyor. Zamanından önce süt dişlerinin çekilmesi, çocuklarda konuşma, beslenme ve estetik problemlere neden olabiliyor. Sağlıklı diş gelişimi için bebeklik döneminden başlayarak koruyucu uygulamalarla ağız sağlığına önem vermek gerekiyor. Bebeklik ve çocukluk döneminde en çok çok merek edilen sorulara kısaca değinelim.



• Çocuğum 2 yaşında, ne zaman diş sağlığı kontrolü yaptırmalıyım?



Çocukların süt dişleri 6 aylıkken çıkar ve 2,5 yaşına kadar süt dişleri ağızda yerini almış olur. 6 ay ve 1 sene arasındaki diş değişimi gecikmeleri normaldir. Dolayısıyla 2,3-3 yaşından itibaren çocuklar diş hekimiyle tanışmalı ve dişleri kontrol edilmeye başlanmalıdır. Böylece birtakım diş koruyucu yöntemlerini süt dişlerine uygulayıp erken diş kaybını önleyebiliriz. Ayrıca çocuğa erken yaşta diş hekimi ziyareti alışkanlığı kazandırmış oluruz.



• Diş teli çocuğumun konuşmasını bozar mı?



Diş telleri dişlere ‘’braket’’ adını verdiğimiz ufak metal veya porselen yapılarla tutturulur. Ağız içerisinde ilk 1-2 gün fazlalık olarak algılanıp, konuşmada az miktarda değişiklik yapabilir. En geç 1 hafta içerisinde konuşma normale döner. Bu alışma sürecin çocuklarda çok daha kısa sürebilmektedir.

• Diş teli için en uygun yaş hangisidir? Tedavi süresi ne kadardır?



Diş teli tedavisinde herhangi bir yaş sınırlaması yoktur.7-8 yaşında bir çocuğa yapılabildiği gibi 50 yaşında bir erişkine de tel tedavisi yapılabilir. Ancak erken yaşlarda çok daha çabuk ve kolay tedavi edilebilen çeneler arası bozukluklar ile iskelet deformitelerinin tedavisi erişkinlerde daha uzun sürer. Muayene etmeden süre vermek pek doğru olmayacaktır çünkü her ağız yapısı ve tedavi ihtiyacına göre süre değişkendir.



• Çocuğumun dişleri beyaz olsun istiyorum; dişlerini beyazlattırabilir miyim?



Diş beyazlatma, tüm daimi dişler ağızda yer aldıktan sonra yapılır ve böylece 7-8 ton daha beyaz dişler elde edilebilir. Ama ideali 14-16 yaşından sonra beyazlatma işlemi yaptırmaktır.



• Bebeğimin süt dişlerini kök hücre tedavisi için saklamam gerekiyor mu?



Kök hücre tedavisi; sağlıklı hücrelerin, sağlıksız hücrelerle değiştirilme işlemidir. Organ nakline benzetilebilir. Organ naklinden farkı bu hücrelerin kişinin kendinden de alınabilmesidir. Günümüzde kök hücre tedavisi her geçen gün daha da ileriye gitmektedir. Şu anda kaybedilmiş dişlerimizin yerine implant adını verdiğiniz titanyum vidalar kullanılıyor ve çok büyük oranda başarı elde ediliyor. Tabii gelişen teknolojiyle birlikte bunun yerini kök hücre tedavisi alabilir. Ayrıca ağzımızda 10 yaşından sonra oluşmaya başlayan 20 yaş dişleri de kök hücre elde etmek için kullanılabiliyor. Bu nedenle süt dişlerinden kök hücre almak şart değildir. Zaten evde kuru ortamda süt dişlerini saklamanın da bir anlamı yoktur.