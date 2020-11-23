Hepimiz dişlerimizin bembeyaz görünmesini isteriz. Ancak günlük yaşantımızda yediklerimiz ve içtiklerimizin etkisi ile dişlerimiz zaman içinde renklenir. Nar gibi boyama etkisi çok olan yiyecekler dişlerimizin renklenme hızını arttırabilir.



Oysa ki, narın antioksidan, antiviral ve antitümör özelliklerine sahip olduğu bilinmektedir. Ayrıca, anti-oksidan özelliği sayesinde vücuttaki hücrelerin yenilenmesi ve iltihapların azaltılmasına yardımcı olabilir.



Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirerek Corona gibi virüslerin vücutta hastalığa sebep olmasını önleyebilir.



Ayrıca, Nar en doğal kalp ilacı olarak kalbi ve damarları korur ve kanı sulandırarak damar tıkanıklığının önüne geçtiği bilinmektedir. Bu özelliği sayesinde de COVID-19'un sebep olduğu söylenen damar tıkanıklığı problemini engellemeye yardımcı olabilir.



Yapılan bir araştırmaya göre, nar stres hormonu olan kortizol seviyesinin düşmesine yardımcı olmuştur. Bu sayede vücudun bağışıklık sistemi daha iyi çalışabilir.

Sonuç olarak baktığımızda nar, bir bakıma vücudumuzu korona virüse karşı korumak için en uygun meyve gibi duruyor.



O yüzden bu aylarda bol nar tüketmeli, dişlerimizi boyama etkisine karşı da Nar yedikten sonra ağzımızı bir bardak su ile çalkalamalı veya imkanımız varsa dişlerimizi fırçalamalıyız.