Estetik odaklı bir dünyada yaşıyoruz. Her birey sürekli olarak görünüşüyle ilgileniyor Çünkü görünüşünüz tanıştığınız insanların sizi görsel olarak nasıl algıladıklarını büyük ölçüde etkiyor. Bu nedenle güzel, inci gibi beyaz bir gülümsemeye sahip olmak, giderek artan bir öncelik haline geliyor.



Çarpıcı dişler ve muhteşem gülümsemeler ile doğuştan şanslı ender birkaç kişi olsa da, herkes o kadar şanslı değildir. Diş beyazlatmanın devreye girdiği de yer burasıdır.



Diş beyazlatma, doğrudan diş yüzeyine uygulanan özel olarak hazırlanmış bir beyazlatma jeli kullanılarak dişlerin beyazlatılması için basit bir işlemdir. Bir diş hekimi tarafından klinikte yapılan profesyonel diş beyazlatma , kişinin gülüşünü aydınlatmanın en başarılı yoludur. Diş beyazlatma işlemi temel olarak dişe derin bir temizleme yapmaktır. Diş yüzeyine sürülen beyazlatıcı ajan, diş minesinin derinlerine nüfuz ederek, yıllar içinde dişin renklenmesine sebep olan maddelerin çözünmesini ve dişin dışına çıkmasını sağlar. Bu sayede diş minesi daha şeffaf, altındaki dentin tabakası da daha açık renk hale gelir. Karşıdan bakan kişi de dişlerinizi en az 4-5 ton daha açık görür.



Evde diş beyazlatma işlemleri hassasiyete neden olabilir



Sabır, günümüzün hızlı dünyasında başarısız bir sanattır. Herkes anında tatmin arayışı içindedir ve aynı şey diş beyazlatma için de geçerlidir. Bu noktada hızlı beyazlatma işlemleri hastalarımızın yetişir. Hızlı beyazlatma işlemi sayesinde dişler 1 veya 2 saat içinde oldukça beyaz bir görünüm alır.



Anlık sonuçlar için evde uygulanan ve profesyonel olmayan yöntemleri tercih etmek yerine, diş hekiminizin profesyonel görüşüne güvenilmesi öneririm. Modern teknoloji ve yöntemlerle, klinik ortamında profesyonel diş beyazlatma işlemleri, hassasiyeti ve olası ağrılı beyazlatma sürecini önemli ölçüde azaltmıştır.