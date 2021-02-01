Çatlak diş sendromu, dişin üzerinde röntgende dahi görünmeyecek şekilde küçük ve tespit edilmesi zor olan çatlakların oluşturduğu yaygın sızlama hissi veya ani elektriklenmelere denir. Genellikle bu durum azı dişlerinde ortaya çıkabildiği gibi ön dişlerde de yüksek ışık altında görülebilir. Çatlak diş sendromu belirtileri; kişinin yiyeceği ısırdığında veya sıcak ya da soğuğa maruz kaldığında sızlama şeklinde ortaya çıkan rahatsızlıkla kendini gösterir. Bu sızı çürük dişlerdeki gibi devamlı değildir. Bazen de bu çatlaklar kişiyi hiç rahatsız etmeden ömür boyu kalabilir.



Ağız ve diş sorunlarının tümünde olduğu gibi tek bir nedene bağlı olarak dişleriniz çatlamaz. Fakat yaygın görülen nedenler arasında, alt ve üst dişler üstü üste geldiğinde tek bir dişe fazla baskı oluşması, diş sıkma, gıcırdatma, dişlerde bulunan büyük dolgular veya kanal tedavisi uygulanmış dişlerde görülebilir.



Sert olan cisimleri de ısırmak da dişlerin çatlamasına neden olabilir. Yiyecekleri ısırdığınızda sızı oluşuyorsa geç kalmadan diş hekiminize durumu bildirmelisiniz. Çünkü çatlak büyürse dişin bir bölümü kırılabilir. Bu durumda kırık dişin etrafında ve diş etinde enfeksiyon riski artar. Diş etinde şişlik olması da bu duruma dahildir.



Çatlak diş sendromunun tedavi yöntemleri arasında Bonding, kanal tedavisi ya da hassasiyet giderici uygulaması bulunmaktadır. Diş hekiminin önereceği tedavi yöntemi dişteki çatlağın etkisi ve büyüklüğüne göre farklılık göstermektedir. Erken teşhis hem diş çatlağının ilerlememesi hem de diş kaybına yol açmaması için oldukça önemlidir.