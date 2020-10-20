Çocuklarınızın iyi bir ağız bakımı alışkanlığına sahip olması için yetiştirmek zorlu bir savaş gibi gelebilir. Çocuklarınıza dişlerine nasıl bakacaklarını ve bunun neden bu kadar önemli olduğunu öğretmek için birkaç yöntem:Çocuklarınızın iyi bir ağız bakımı alışkanlığına sahip olması için yetiştirmek zorlu bir savaş gibi gelebilir. Çocuklarınıza dişlerine nasıl bakacaklarını ve bunun neden bu kadar önemli olduğunu öğretmek için birkaç yöntem:



Çocuklarınız İçin Diş Takvimi Oluşturun



Uzun vadeli diş sağlığı sorunlarının gelişme olasılığını en aza indirmenin anahtarı, çocuklarınızı ne zaman randevulara götürmeniz gerektiğini bilmek ve bu programa uymak için elinizden gelenin en iyisini yapmaktır. Bunlar, çocuklarınızın dişleri için ve ne zaman bir diş hekimine gitmeleri gerektiğine dair kilometre taşlarından birkaçıdır.

• Diş öncesi ağız bakımı: Hayatlarının ilk altı ayında, bir çocuğun dişleri diş etlerinde hala gelişmektedir. Bu erken aşamada diş bakımının anahtarı, çocuklarınızı sağlıklı gıdalarla beslenmesini sağlamak, mümkün olduğunca şekerli yiyeceklerden uzak tutmaktır.

• İlk dişler: Çocuklarınızın dişleri gelir gelmez, ilk diş taraması için bir çocuk diş hekimine gidin ve çocuklarınızın diş gelişimini izlemek için bir program geliştirin. Yaklaşık altı ayda bir ziyaret planlayın. Çocukların süt dişleri yaklaşık altı aylıkken büyümeye başlar ve kalıcı dişler yaklaşık 6 yaşında ağızda yerini almaya başlar.

• Kalıcı dişler: Çocukların 6 ila 11 yaşları arasında süt dişleri düşer ve kalıcı dişler onların yerini alır. Rutin diş muayenelerine ek olarak çocuklarınızın bu noktada kendi dişlerini fırçalamaları gerekir. Burada önemli olan her dişin zamanı geldiğinde çekilmesini sağlamaktır. Aksi taktirde kalıcı dişlerde çapraşıklar oluşabilir.



İyi Diş Alışkanlıklarını Öğretin

Çocuğunuzu ağız bakımı konusunda eğitmenizi ve hayatlarının geri kalanında sağlıklı dişlerin değerini anlamalarına yardımcı olacak birkaç ipucu.

• Eğitici diziler ve kitaplar ile başlayın: Çocuklarınızın ağız sağlığının değerini ve nasıl düzgün diş fırçalayacaklarını anlamalarına yardımcı olacak pek çok eğitim içeriği bulacaksınız. Çocuklarınıza iyi ağız sağlığının değerini erken yaşta tanıtmak için videolar izletin ve birlikte kitap okuyun.

• Bir diş tablosu oluşturun: Çocuklarınızın dişlerinin bakımıyla ilgili tüm adımları öğrenmelerine yardımcı olmak için birlikte bir diş çizelgesi oluşturun. Dergi ve kitaplardan resimleri kesin veya çocuklarınızın kalemleri kullanarak adımları kendi başlarına yazmalarına izin verin. Bu çizelgeyi lavabonun yanına asın ve dişlerini fırçalamaya gittiklerinde okuyup takip etmelerini hatırlatın. Oluşturacağınız bir diş fırçalama takvimini de bu şekilde lavabonun yanına sarak 1 ay içinde hiç atlamadan günde iki kez fırçalamasını kontrol edip, ay sonunda yeni bir diş fırçası ile onu ödüllendirebilirsiniz.

• Örnek olun: Çocuklarınıza sadece dişlerini fırçalamalarını söylemeyin; dişlerinizi onlarla fırçalayın.

• Gösterin ve anlatın: Çocuklarınıza dişlerini nasıl fırçalayacaklarını göstermenin yanı sıra, bunun neden bu kadar önemli olduğunu öğretmeye odaklanın. Anlamak için yeterince yaş almalarına kadar beklemeniz gerekse de, ihmal edilen dişler ve diş etleriyle ilişkili sağlık risklerini açıklamak, onları büyüdükçe fırçalamaya ve diş ipi kullanmaya devam etmeye motive edecektir.

• Onları sürece dahil edin: Çocuklarınızın diş hijyenine daha fazla ilgi duymasına yardımcı olmak için, onları markete götürün ve kendi diş fırçalarını ve diş macunlarını seçmelerine izin verin.

• Sağlık risklerini öğretin: Çocuklarınızın dişlerine nasıl bakacaklarını ve neden gerekli olduğunu bilmeleri gerekir. Çürükler, diş eti hastalıkları ve diş kaybı gibi riskleri açıklayın.

• Doğru teknikleri öğretin: Çocuklarınızın doğru fırçalamayı öğrenmesi çok önemlidir. Onları doğru adımlardan geçirin ve çok kuvvetli fırçalamanın diş minesini nasıl aşındırıp dişlerine zarar verebileceğini öğretin.

Çocuklarınıza iyi ağız bakımını öğretmek, yaşamlarının bu erken evresi için çok önemlidir. Yukarıdaki ipuçlarını izleyin ve çocuklarınıza sadece dişlerini nasıl fırçalayacaklarını değil, aynı zamanda bunun neden bu kadar önemli olduğunu da öğretmeyi unutmayın.