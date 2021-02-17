Diş çürüğü, dişlerin sert yüzeyinde yumuşama ve sonunda diş minesinde açıklıklara neden olabilir. Kötü ağız hijyeni, ağızdaki mikroorganizmalar, aşırı şekerli yiyecekler ve içecekler gibi faktörlerin kombinasyonu diş çürümesine katkıda bulunabilir.

Açıktır ki, birçok insanın diş çürüğü sorunu vardır ve tedavi edilmezse çürükler daha büyür ve derinleşebilir ve diş ağrısı, enfeksiyon ve hatta diş kaybıyla sonuçlanabilir. Tüm bunlar, diş çürümesini önlemek veya yavaşlatmak için uygun stratejileri benimseme gerekliliğini yaratır. İşte diş çürümesini önlemek için 10 ipucu.



1- Dişlerinizi tercihen florür içeren bir diş macunu ile günde iki kez fırçalayın. Florür, diş minesinin mineralizasyonunu hızlandırarak dişlerinizi daha güçlü hale getirebilir ve sonuç olarak diş çürümesini önleyerek onarımı teşvik edebilir. Ayrıca, florür mevcut olduğunda asitler daha az diş erozyonuna neden olur. Çocuklarda ise, çocuk diş macunu kullanmak ve alınan florür miktarını azaltmak doğru olacaktır.



2- Diş ipi kullanmak, dişlerinizin arasındaki yiyecek partiküllerini ve plağı temizler. Bu yiyecek artıkları çıkarılmazsa, bakteriler tarafından bir besin kaynağı olarak kullanılabilir ve diş çürümesini teşvik ederek dişlerinize zarar verebilir. Diş ipi kullanmak diş eti sağlığınıza da büyük ölçüde katkıda bulunabilir. Diş ipini doğru kullanmak, diş ipini düzenli kullanmak kadar önemlidir. Çünkü yanlış kullanılırsa diş etlerine zarar verebilir ve dişetlerine zarar verebilir. Doğru kullanım için diş hekiminize başvurabilirsiniz.



3- Günlük olarak gargara kullanın. Gargara ağzınızı dezenfekte etmeye ve diş çürümesine neden olan bakterileri öldürmeye yardımcı olabilir ve florür içeriyorsa dişlerinizin güçlenmesine de katkısı olur. Gargarayı diş fırçalama ve diş ipi kullanımından sonra yapmak daha faydalı olacaktır.



4- Diyetin diş sağlığınız üzerinde büyük etkisi vardır. Kalsiyum, mineralizasyon işlemi için gerekli olduğundan, sağlıklı kemikler ve dişler için kesinlikle önemlidir. Kalsiyum yönünden zengin olan süt, peynir, yoğurt, somon, badem, yeşil yapraklı sebzeler gibi besinler diş sağlığını olumlu yönde geliştirecektir. Fosfor; yumurta, balık, yağsız et, süt ürünleri, kuruyemiş ve fasulye gibi yiyeceklerde de mineralizasyon işlemi için gereklidir ve sonuç olarak dişleriniz için bir zorunluluk olarak kabul edilir.



5- Sık sık atıştırmayın. Öğünler arasında yemek yeme sıklığını en aza indirmeye çalışın. Atıştırma, diş çürümesine neden olan bakteriler için besin kaynakları sağlar.



6- Yapışkan, şekerli veya karbonhidrat dolu yiyecekler özellikle dişler için zararlıdır. Şekerler hem asit hem de şeker içerir ve ayrıca yapışkandır. Bu kombinasyon dişleriniz için en kötü kabusu yaratır. Şeker yerine tatlı bir şeyler arzuluyorsanız, kuru meyveleri tercih edebilirsiniz.



7- Ekmek, diş çürümesine katkıda bulunabilecek başka bir besindir. Ekmek çiğnendiğinde tükürüğünüzdeki enzimler, ekmeğin içindeki karbonhidratları, dişlerinize yapışan ve bakteri için besin olarak kullanılan ve çürüklere neden olan basit şekerlere ayırır. Ekmek yemeniz gerekiyorsa, beyaz ekmeğe göre daha az ilave şeker içeren tam buğday ekmeği tercih etmek daha iyidir. Tabi yine de karbonhidrat alımından sonra dişlerinizi fırçalama imkanınız yoksa sert taze meyve ve sebzeleri tüketmek dişlerinizin doğal temizliğine yardımcı olur.



8- Buz dahil sert yiyecekleri çiğnemeyin. Sert yiyecekleri çiğnemek, dişlerinizi yapısal olarak zayıflatabilecek ve erozyon, çürümeye yol açabilecek bir makro çatlağa veya mikro çatlağa neden olabilir. İçecekleri soğutmak için buz kullanabilirsiniz ancak çiğnemeyin.



9- Diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret etmeniz de çok önemlidir. Birinci nedeni, dişlerinizi yılda en az bir kez profesyonelce temizletmeniz gerekir. İkincisi, dişlerinizde halihazırda bazı sorunlar olabilir ve sık kontroller bu sorunları çok ciddi ve yönetilmesi pahalı hale gelmeden önce çözmenize yardımcı olur.



10- Yapılan araştırmalara göre şekersiz sakızlar, ağzınızdaki bakteri üremesini geçici olarak durdurabilir veya yavaşlatabilir ve diş çürümesini geciktirebilir. Ancak bu tartışmalıdır ve etkili olduğunu kanıtlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Tüm bu ipuçları ile erken dönemlerinde diş çürümesini kolayca önleyebilir veya yavaşlatabilirsiniz.