Diş fırçalama hakkında bilmeniz gereken 9 bilgi

İyi bir ağız bakımı, sağlıklı bir ağız, diş ve diş etleri için önemlidir. Ayrıca görünümüz ve yaşam kalitenize de yardımcı olur.

Kötü bir ağız sağlığı, hastalıkların da habercisidir. Enfeksiyon oluşmaması için günde iki kez dişlerinizi fırçalamalı ve diş ipi kullanmalısınız

İşte diş fırçalamak hakkında kısa kısa bilgiler..

1) Dişler bastırılarak fırçalanmamalı

Dişlerin bastırılarak fırçalanması, dişleri temizlemek yerine aşınmalara sebep olur. Dişlerin mine tabakası aşındığından dolayı, altında bulunan sarı dentin tabakası ortaya çıkar ve dişler daha sarı bir hal alır. Aynı zamanda dişlerin sert fırçalanması, dişlerde hassasiyete ve diş eti çekilmesine sebebiyet vermektedir.



2) Diş macunu fazla kullanmak dişleri çizmez.

Dişlerin mine tabakasının çizilmesi, macunun fazla kullanılması ile alakalı değildir. Kullanılan macununun içerisinde yer alan granüllerin büyük olması ile alakalıdır. Bu sebepten dolayı, granülleri büyük olan macunların uzun süre kullanmaktan uzak durmak gerekmektedir. Genelde granülü büyük olan maçınlar ‘’leke çıkarıcı macun’’ başlığı altında satılmaktadır.

3) Dişler, macun ve fırça ıslatılmadan fırçalanmalı

Diş fırçası, fırçalamaya başlamadan önce ıslatılmamalıdır çünkü fırça kılları ıslatıldığı zaman, macun olması gerektiğinden çok daha hızlı ve fazlaca köpürmeye başlar ve hızlı köpüren macun nedeniyle hem fırçalamanız kısa sürebilir hem de sık tükürme nedeniyle macun ile dişin temas süresi kısalır. Bu da macundan gerektiği kadar faydalanmamaya sebep olur. Macunun köpürebilmesi için de yeterli oranda sıvı ağız içerisinde bulunmaktadır.

4) Dişler kahvaltıdan sonra fırçalanır

Dişler günde en az 2 defa, kahvaltı yapıldıktan sonra ve yatmadan önce fırçalanmalıdır. Diş fırçalama işlemi bittiği zaman, dilin üst bölgesi de yumuşak bir şekilde süpürülür.

5) Diş eti çekilmesi olan dişler nasıl fırçalanmalıdır?

Dişeti çekilmesi olan ağızlarda fırçalama tekniği biraz daha farklıdır. Dişeti çekilmesinin olduğu alanlarda yumuşak diş fırçası kullanılarak fırçanın hareketi dişetini dişe doğru süpürür tarzda olmalı, fırça kıllarının uçları diş etlerine 45 derecelik açı yapmalıdır

6) Dişler ne zaman fırçalanmalıdır?

Temizlik uygulamaları sabah kahvaltı yapıldıktan sonra ve gece yatmadan önce günde 2 defa olmak kaydı ile en az 2 dakika süre ile fırçalanması gerekmektedir. Yemek yedikten sonra 30 dk bekleyip fırçalamak en doğrusudur.

7) Bir diş fırçasını ne kadar kullanabiliriz?

Diş fırçası 3 ayda bir veya fırça kılları üç aydan erken bozulduysa, bozulma başladığında değiştirilmelidir. 3aydan önce bozulan fırça kılları ya dişlere çok baskı uyguladığınızı ya da yanlış sertlikte fırça kullandığınızın göstergedir.

8) Diş etlerinin neden fırçalanması gerekir?

Diş etleri demek yerine, diş-dişeti birleşim hattı şeklinde ifade etmek, daha doğru olur. Bu hat, ağız sağlığının en zayıf hattıdır.. Diş-dişetleri arasında bulunan oluk, bakteriler için aşılması nispeten en kolay bariyerdir. Dişlerin fırçalanması esnasında amaçlanan şey, bu olukta bakteriyel dental plağın birikmesini engellenmesidir.

9) Diş fırçasına macun ne kadar konmalı?

Macunu diş fırçasının kıllarını kaplayacak şekilde sürmek, çok doğru bir davranış değildir. Diş macununun leblebinin yarısı kadar konması halinde bile, gerekli etkiyi sağlamasında yeterli olacaktır. Diş macunu ve ağız gargaralarından çok fazla medet ummak, pek de doğru değildir. Diş temizliğinde asıl önemli olan, mekanik temizliktir. Mekanik temizlik yalnızca diş fırçası ve diş ipi ile de mümkündür.