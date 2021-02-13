Dişleriniz için Sevgililer Günü ipuçları

Havada aşk kokusu var ve sevgilinizle kaliteli zaman geçirmenin yanı sıra Sevgililer Günü ikramlarıyla kendinizi şımartmayı dört gözle mi bekliyorsunuz? İşte dişlerinizi parlak tutmak için size bazı Sevgililer Günü için diş ipuçları:

- Ağız kokusu, muhtemelen sevgilinize çekici gelmiyordur. Yiyecek parçacıklarından ve sinir bozucu bakterilerden hızla kurtulabilmek için cebinizde şekersiz bir sakız bulundurun. Buluşmanızdan yarım saat önce 10 dakika boyunca bu sakızı çiğnerseniz yapay tatlandırıcılı bu sakızlar hem ağızdaki bakteri aktivitesini durduracak hem de tükürük akışı artacağı için ağız kaynaklı kokuyu minimuma indirecektir. Ancak ağız kokusu sizin için kalıcı bir sorunsa diş hekiminizi ziyaret etmeyi unutmayın.

- Çikolatalar Sevgililer Günü'nde popülerdir. Bitter çikolata, sütlü çikolatadan daha az şeker içerdiği için daha da iyi bir seçenektir!

- Yapışkan, tatlı ve ekşi şekerler kalbimizde özel bir yer tutsa da dişlerimiz ve hatta diş tellerimiz için ne kadar tehlikeli olabileceğini unutmamalıyız. Bu sert veya yapışkan şekerler dişleriniz için asidik olma eğilimindedir ve dişleri koruyan minenin aşınmasına neden olur. Ayrıca dişlerinize yapışan yiyecekler bakterilerin bu besinleri sindirip ortaya kötü bir koku çıkmaya başlamasına neden olur.