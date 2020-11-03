1-Buz Çiğnemek

Sert ve soğuk olması nedeniyle dişlerinizi veya daha önceden yapılmış dolgularınızı kırabilir. Özellikle diş hassasiyeti olan kişilerde kuvvetli diş ağrılarına, aşınmış dişleri olan kimselerde ise dişe canlılığını veren pulpanın ölmesine yol açabilir. Doğal ve şekersiz olduğu için zararsız olduğunu düşünebilirsiniz ama buz çiğnemek son derece tehlikelidir.



2-Diş Korumasız Spor Yapmak

Eğer kickboks, futbol gibi temas sporlarını seviyorsanız, oyuna diş(mouthguard) koruyucusu olmadan bu sporları yapmayın. Bu üst dişlerinizi koruyan bir silikondur. Diş koruyucusu olmadan yüzünüze bir travma aldığınızda dişleriniz kırılabilir veya kökleri ile birlikte yerinden çıkabilir. Diş koruyucularını eczanelerden alabilir veya diş hekiminize yaptırabilirsiniz.



3-Diş Gıcırdatma

Diş gıcırdatma veya bruksizm, zamanla dişleri aşındırabilir. Çoğunlukla stres ve uyku bozukluklarından kaynaklanır. Gün içinde sert gıdalardan kaçınmak, bu alışkanlıktan kaynaklanan ağrı ve zararı azaltabilir. Gece plağı kullanmak, uyurken gıcırdatmanın neden olduğu hasarı önleyebilir.



4-Dişlerinizi Açacak Olarak Kullanmak

Şişe kapakları veya plastik ambalajları dişlerinizle açmak pratik olabilir ancak bu dişlerinize son derece zararlı bir alışkanlıktır. Dişlerinizi alet olarak kullanmak onların çatlamasına veya kırılmasına neden olabilir. Dişlerimiz yerine kapak açacağı veya makas kullanmak daha doğru olacaktır. Dişleriniz sadece yemek için kullanılmalıdır.



5-Spor İçecekleri

İyi bir antrenmandan sonra soğuk spor içeceğinin ferahlatıcı olduğuna şüphe yok. Ancak bu içecekler genellikle şeker bakımından yüksektir. Eğer asitli ve şekerli içecekleri spor sırasında ve sonrasında bol miktarda tüketiyorsanız bunlar diş minelerinin zarar görmesine ve dişlerinizin çürüğe daha yatkın hale gelmesine sebep olur. Spor sonrasında susuz kalmamanın daha iyi bir yolu, şekersiz, gazsız içecekler tüketmektir.



6-Meyve Suları

Meyve suyu vitaminler ve antioksidanlar bakımında zengin olabilir ancak ne yazık ki çoğu meyve suyu da şekerle yüklüdür. Meyveler doğal olarak tatlıdır, bu nedenle ilave şeker içermeyen meyve sularını tercih edebilirsiniz. Hatta meyve suyunuzu biraz suyla seyrelterek şeker içeriğini de azaltabilirsiniz.



7-Kalem Arkası Isırmak

İşe veya derslere konsantre olurken kaleminizi hiç çiğniyor musunuz? Bu alışkanlık da dişlerin kırılmasına veya çatlamasına neden olabilir. Şekersiz sakız çiğneme ihtiyacı hissettiğinizde daha iyi bir seçenektir.



8-Kahve içmek

Kahvenin koyu rengi ve asidi zamanla dişlerin sararmasına neden olabilir. Neyse ki, çeşitli beyazlatma yöntemleriyle tedavisi en kolay lekelerden biridir. Dişlerinizin renginin değişmesinden endişe ediyorsanız kahveden sonra bir bardak su için bu dişlerin koyulaşma hızını düşürecektir.



9-Sigara içmek

Diğer tütün ürünleri gibi sigaralar da dişetlerinizin hastalanmasına, dişlerinizin lekelenmesine ve hatta diş kaybına kadar gidebilecek problemlere neden olabilir.