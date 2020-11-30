Hamilelik sırasında vücudunuz çok sayıda hormonal değişiklik yaşar ve bunlardan bazıları dişlerinizin ve diş etlerinizin sağlığını da etkileyebilir. Hamilelik sırasında vücudunuz çok sayıda hormonal değişiklik yaşar ve bunlardan bazıları dişlerinizin ve diş etlerinizin sağlığını da etkileyebilir.



Bebek bekleyen herhangi bir anneye en büyük dileğinin ne olduğunu sorsanız ve büyük olasılıkla "Sağlıklı bir hamilelik ve bebek" cevabını alırsınız. Hamilelik, kadınlar için bir değişim zamanıdır ve sağlığı korumak, düşük riskli bir hamilelik için çok önemlidir. Farkında olmayabileceğiniz bir şey, hamileliğin diş sağlığını da etkilemesidir. Bazen hamileliğin getirdiği heyecan ve ufak sıkıntılar, kadınların dişlerinin ve diş etlerinin sağlığını ihmal etmesine neden olabilir.



Hamile Anneler İçin Diş İpuçları

Gebe kalmayı planlıyorsanız, yapılacak en iyi şey, dişlerinizin ve diş etlerinizin sağlıklı olduğundan emin olmak için önceden diş muayenesi yaptırmaktır.

• Düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanma gibi iyi diş alışkanlıklarınızı uygulamaya devam edin. Bu, dişlerinizdeki ve diş etlerinizdeki bakteri ve plağı gidermeye yardımcı olur, çürükleri ve diş eti hastalıklarını önler.

• Dengeli beslenin. Bebek bekleyen anneler, iki kişilik yemek yeme ihtiyacına ayak uydurmak için kendilerini daha sık atıştırırken bulabilir. Sık sık atıştırma plak oluşumunu artırır, diş çürümesine ve diş minesinin aşınmasına neden olabilir. Mümkün olduğunca çiğ sebze ve meyve tüketimine özen gösterin. Diş fırçalamayı, diş ipi kullanmayı unutmayın.

• Hamilelik sırasında eğer dişleriniz ile ilgili bir rahatsızlığınız olursa hamilelik sorununu beklemeden mutlaka diş hekiminiz ile irtibata geçin.