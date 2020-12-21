O mis gibi kokan sıcak kahvenizden bir yudum aldınız ve aniden dişinizin sıcağa duyarlı olduğunu hissederek yerinizden zıpladınız. İster soğuk, ister sıcak veya diğer yiyecek türleri olsun, hassas dişlere sahip olmak yemek yemeyi engelleyebilir ve hatta ağrılı olabilir. Diş minesi, sıcak, soğuk içecekler veya herhangi bir yiyecek, içecek ile temas ettiğinde ağrı hissetmenize neden olacak sinir uçlarına ısının iletimini sağlar. Ayrıca diş minesi aşınırsa altındaki dentin tabakasının açığa çıkmasına ve ağrı hissetmenize neler sebep olur.



Peki mine tabakası nasıl aşınır? Ve dişlerimiz neden hassasiyet hisseder?

1-Dişlerin çok sert fırçalanması veya sert fırça kullanma,

2-Diş gıcırdatma veya diş sıkma,

3-Diş eti iltihabı sonucu diş etinin çekilmesi,

4-Diş eti çekilmesi ile kök yüzeyinin açığa çıkması,

Ancak, sonsuza kadar dondurma veya kahve gibi yiyeceklerden vazgeçmek zorunda değilsiniz. Aşağıdaki ipuçlarını izleyerek diş hassasiyetini önleyebilir veya en aza indirebilirsiniz:



1-Daha yumuşak bir diş fırçası satın alın.

Sert bir diş fırçası, hassas dişler nedeniyle rahatsızlığı artırabilir. Daha yumuşak bir diş fırçası kullanın hatta diş hassasiyetine uygun diş fırçaları bile bulabilirsiniz.

2-Sert fırçalamayın.

Sert fırçalamanın dişlerinize sıkışan daha fazla yiyecek parçasını temizleyebileceğini veya dişlerinizi daha beyaz hale getirebileceğini düşünebilirsiniz ancak bunun tam tersine sert fırçalama diş minesini zaman içinde çizebilir ve bu çizikler dişlerinizin daha hızlı leke tutmasına ve normalden daha hızlı sararmasına neden olabilir. Ayrıca diş minesiz aman içinde aşındıkça alttan çıkan daha sarı renkli dentin tabakası dişinizin daha sarı görünmesine ve daha hassas olmasına neden olabilir.

3-Dişlerinize iyi bakın

İyi bir ağız hijyeni, hassas dişlere sahip olanlara yardımcı olabilir. Diş fırçalamaya ve diş ipi kullanmaya ek olarak, dengeli bir diyet yapın , şekerli içeceklerden ve yapışkan atıştırmalıklardan kaçının ve bol bol su için.

4-Özel diş macunu kullanın

Diş hassasiyeti için özel üretilmiş diş macunlarını hekiminizden tavsiye alarak kullanabilirsiniz.

5-Dişlerinizi gıcırdatmayı bırakın

Diş hekiminiz size, geceleri bu bilinç dışı hareketi durduracak bir gece plak tedavisi ve daha ileri durumlarda masseter botoks önerebilir.

6-Diş hekiminizi ziyaret edin

Diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret etmek, hassas dişler de dahil olmak üzere tüm diş sorunlarını çözmenize yardımcı olacaktır.

Hassas dişleriniz olduğunu fark ederseniz, sorunu çözmeyi geciktirmeyin. Bunu yaparak, istediğiniz zaman sıcak bir fincan kahvenin veya tatlı bir ikramın tadını çıkarırken dişlerinizin sağlıklı kalmasını ve daha iyi ağız hijyenini sürdürmesini sağlayabilirsiniz.