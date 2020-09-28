Kötü ağız sağlığı, uzun yıllardır kalp hastalığının olası bir nedeni olarak bilinmektedir. Bazı araştırmalar, kalp hastalığının, tıkanmış arterlerin ve felcin ağız bakterilerinin neden olduğu iltihaplanma ve enfeksiyonlarla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.



Dişlerinize ve diş etlerinize iyi bakmak kalp hastalığını önlemenin kanıtlanmış bir yolu olmasa da, ağızdaki bakterileri düzenli diş fırçalama, diş ipi ve diş muayeneleri yoluyla ortadan kaldırabilir.



Tüm bunları genel sağlığınıza bir yatırım olarak düşünebilirsiniz.



Unutmayın ki, ağız boşluğu vücuda açılan kapıdır.



Üreyen bakterileri iyi bir ağız bakımı ile dişlerden uzaklaştırmak kalbe giden yolu süpürerek temizlemek gibidir.