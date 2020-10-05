Dental implantlar, titanyumdan yapılmıştır. Boyut ve şekil olarak dişin doğal köküne benzer. Titanyum çok dayanıklı bir malzemedir. Ve zamanla çene kemiğinizdeki hücrelerle kaynaşır.



Eğer yaralanma, diş eti hastalıkları, çürük, doğuştan kusurlar nedeniyle kırılmış veya eksik dişleriniz varsa implant uygulamaları sayesinde tek bir dişi ya da ağzınızdaki tüm eksik dişleri tamamlayabilir, sağlıklı bir gülüşe sahip olabilirsiniz.



Kemik Kaybının Önemi

Çenedeki kemik kaybının en yaygın sebebi dişin kaybedilmesidir. Diş, ısırma ve çiğneme ile karşı çenedeki dişlerle temasa geçmediğinde o bölgedeki kemik dişi tutma görevini yitirdiği için erimeye başlar. Ve o bölgeye yerleştirilecek olan implant kemiği ısırma ve çiğnemeye yeniden dahil ederek stimüle eder ve o bölgedeki kemik kaybını durdurur. Hatta eskisine göre daha sağlam bir kemik oluşmasını sağlayabilir.



Dişinizi kaybettikten sonra en geç 6 ay içinde o bölgeye bir implant yaptırırsanız hiç kemik kaybı olmadan bu süreci atlatabilirsiniz. Ancak 1 seneyi geçen bir bekleme sürecine girerseniz gözle görülür bir kemik kaybı yaşayabilirsiniz. Ve kemik kaybı ne kadar fazla olursa o bölgeye implant uygulamak o kadar zor ve hatta bazı durumlarda imkansız olabilir.



Kemik kaybının bir diğer nedeni de diş eti enfeksiyonudur. Eğer iyi bir ağız bakımı uygulamıyor ve düzenli diş hekimi ziyareti yapmıyorsanız, dişiniz çekilmemiş bile olsa dişinizin etrafındaki kemik hızla eriyebilir.