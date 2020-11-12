Korona virüs pandemisi sırasında diş hekimine gitmeli miyim?

Pandemi nedeniyle diş hekimine gitmeyi ertelediniz mi? Pek çok kişi6 ayda bir diş hekimine gitmeleri gerektiğini bilir. Ancak sağlıkları ve güvenlikleri konusunda endişelidirler. Öyleyse, "COVID-19 sırasında dişçiye gitmeli miyim?" diye merak ediyorsanız işte bilmeniz gerekenler...



Sağlık için gerekli

Kişilerin dişlerini ve diş etlerini sağlıklı tutmak için yılda en az iki kez diş hekimine gitmesi gerekir. Araştırmalar, dişlerinize ve diş etlerine bakmazsanız, ciddi tıbbi problemler geliştirme riskinizin daha yüksek olabileceğini gösteriyor. Örneğin, çürük olan bir dişin tedavisini ertelemek dişin kaybına yol açabilir. Diş eti enfeksiyonundaki bakteriler kan dolaşımına girebilir ve birçok başka hastalığa neden olabilir. Bunlar arasında kardiyovasküler rahatsızlıklar, felç, diyabet, böbrek sorunları ve solunum sorunları bulunur. Hamilelik sırasında bile sorunlara neden olabilir. Ağız sağlığınıza dikkat etmek çok önemlidir. O yüzden diş hekimi ziyaretlerinizi ihmal etmemelisiniz. Çünkü, klinikler, hastaları güvende tutmak için Sağlık Bakanlığının önerdiği tedbirleri alıyor ve uyguluyor.

Ülke çapında diş sağlığı hizmeti veren kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen güvenlik yönergelerini takip etmektedir. Ek olarak Türk Diş Tabipleri Birliğinin talimatına göre dezenfeksiyon ve sterilizasyon prosedürleri uygulanmaktadır. Gideceğiniz kliniğin hastaları ve personellerini nasıl güvende tuttuğunu öğrenmek için diş hekiminizle iletişime geçebilirsiniz.