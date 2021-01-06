Yapılan araştırmalar 65 yaş üstünün %27’sinin eksik dişler hatta dişsizlikle yaşamına devam ettiğini gösteriyor. Bu nedenle ileri yaşlarda ağız sağlığınızı korumak için bazı önlemler almak önem kazanıyor. Tıpkı çocukluk döneminde çocukların dişlerini fırçalamasını ve iyi ağız bakımı alışkanlıklarını kazanmalarının çeşitli yolları olduğu gibi ileri yaş döneminde de ağız sağlığını korumak ve diş kaybını önlemek için doğal ve kolay ipuçları var.

İşte bazıları…

Ne yediğine dikkat et

Çok fazla şekerli, nişastalı yiyecek yediğinizde veya içtiğinizde, sadece kendinizi değil dişlerinizdeki bakterileri de besliyor olabilirisiniz. Ağzınızdaki şekerler plakla temas ettiğinde ortaya çıkan asitler, yemeğinizi bitirdikten sonraki 20 dakika boyunca dişlerinize zarar verebilir.. Bu süre tekrar ederse, dişlerinizi koruyan mine tabakası çürümeye başlar ve bu da potansiyel olarak diş kaybına kadar gidebilecek sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, yaş ilerledikçe sağlıklı beslenme çok önemlidir. Lif bakımından zengin taze meyve ve sebzeler, yeşil çay, gibi yiyecekler-içecekler tüketirseniz dişlerinizi daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca şekersiz sakız çiğneyebilir böylelikle dişlerinize yapışan yiyecek parçacıklarının ayrılması için tükürük üretimini de arttırabilirsiniz.

Sigarayı bırakmak

Sigara vücudumuzun bağışıklığını azalttığı gibi diş eti hastalıklarının iyileşmesini zorlaştırmaktadır. Diş eti hastalığı ilerlediğinde dişlerinizi tutan kemik ve dokuda oluşan hasar sebebi ile dişinizi kaybedebilirsiniz. Sağlığınız için sigarayı bırakmalısınız.

Eksik dişleriniz için vakit kaybetmeyin

Halihazırda bir veya iki dişinizi kaybettiyseniz bu durumun daha fazla diş kaybına sebep olmasını önlemek ve özgürce gülümsemekten kendinizi mahrum etmemek için gecikmeden diş hekiminize başvurmalısınız. Günümüzde implant uygulamaları ile bir günde gerçekleşen tedavilerle hızlıca eski gülümsemenize ve sağlığınıza kavuşabilirsiniz.

Diş kaybını önlerken sağlıklı beslenmeyi, diş eti hastalıklarını önlemeyi ve sigara gibi alışkanlıkları bırakmayı düşünmelisiniz. Ayrıca diş eksikliklerinizin tedavisini geciktirmeden hekiminize başvurmayı ihmal etmemelisiniz. Böylece sahip olduğunuz o sıcak gülümsemeyi sürdürebilirisiniz.