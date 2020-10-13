Sabahları çene ağrısı ile uyanıyorsanız ve stresinizi dışarı yansıtamıyorsanız sebebi sadece gece diş sıkmaları olabilir. Bruksizm denilen diş sıkma hastalığı tedavi edilmezse çene yapısını bile bozabiliyor.



Gece farkında olmadan dişleriniz sıkıyor ve sabah çene ağrısı ile mi uyanıyorsunuz? Stresin sebep olduğu günümüzün en önemli hastalıklarından ‘’ Bruksizm’’ sizin de kapınızı çaldı demektir.

Toplumda ‘’Yönetici Hastalığı ‘’ olarak da bilinen, günlük hayatta yaşanılan strese bağlı olarak dişleri sıkmaya neden olan ‘’Bruksizm’’ ile ilgili en çok merak edilen sorulardan bir kaçını cevapladım.



İş veya okul stresi diş sıkmaya neden olur mu?

Evet, günümüzde gerek okul hayatı ve sınav stresi, gerekse iş hayatının yaşattığı stres fazla olduğundan diş sıkma sıklıkla görülen bir durumdur. Diş sıkma, kişinin stresli olduğu zamanlarda daha çok gece görülen bir durum olsa da, gün çerisinde de görülebilmektedir.

Diş sıkmak dişlere ne gibi zararlar verir?

Diş sıkmak, diş minelerinde ve mevcut porselen restorasyon yada dolgularda aşındırmalara ve kırıklara neden olabilir. Aynı zamanda çene eklemi içerisindeki eklem sıvısının azalmasına bağlı olarak eklem başında ve yuvasında aşınmalarla, ağız açmada zorluklar ve ağrılara da sebep olabilir.

BOTOKS İLE TEDAVİ EDİLEBİLİR

Diş sıkma sorununun tedavisi nasıldır?

Diş sıkma, yüz kaslarına yapılan botoks işlemi ile azaltılabilir. Ayrıca hastanın ağız ölçüsüne göre hazırlanan özel şeffaf plaklar ile dişlere ve ekleme verilen zarar azaltılabilir. İleri eklem problemlerinde eklem kapsülünün tıkanması gibi cerrahi müdahaleler söz konusu olabilir.