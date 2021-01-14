Zonklayan diş ağrısı genellikle ağızda dişe bağlı bir enfeksiyon veya diş eti enfeksiyonu olduğunu gösterir. Çoğu durumda, bu bir çürük veya apse olacaktır. Bu nedenle zonklayan diş ağrıları dikkate alınmalıdır.

Diş ağrısının geçici bir hassasiyet olduğuna inanan kişiler, diş hekimine gitmeyi geciktirebilir. Ancak kişi ağrının sebebini belirleyemiyorsa veya ağrı düzelmiyorsa bir an önce diş hekimine görünmek önemlidir.

Ağrınızın sebebi iki diş arasındaki gözle görülmeyen çürük nedeniyle o bölgeye sıkışan bir yiyecek parçası veya yine siz fark etmeden sinsice ilerlemiş dişin sinirlerinin bulunduğu pulpa bölgesine ulaşmış bir çürük olabilir. Bazen de bu ağrı diş eti çekilmesi nedeniyle açığa çıkan kök yüzeyinin çok hızlı aşınmasına bağlı olarak nefes almada bile kendini hissettiren bir problem olabilir.

Çok nadiren diş enfeksiyonları vücudun diğer bölgelerine yayılabilir ve ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir enfeksiyona neden olabilir.

Ateş, yüzde şişlik, yutma ve nefes almada güçlük gibi belirtiler geliştiğinde vakit kaybetmeden hekime başvurmalısınız.

Erken tedavi, vücudun diğer bölgelerine yayılan bir enfeksiyon gibi ciddi enfeksiyonları ve ciddi sağlık sorunlarını önleyebilir.