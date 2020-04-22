Duck Kumaş Nedir? Duck Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Duck kumaş türünün nerede ve ne şekilde kullanıldığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Aynı zamanda özellikleri ile beraber fiyatı ve benzeri pek çok bilgi de yine internet üzerinden araştırılmaktadır.



Duck Kumaş Nedir?



Genel olarak pamuk ve polyester karışımı olarak üretimi gerçekleştiren kumaş türlerine duck kumaş denmektedir. Aynı zamanda duck bezi ya da duck keten olarak da bilinmektedir. Ancak genel itibariyle aynı üründür ve aynı özellikleri göstermektedir.



Pamuk oranı yüksek olan bu kumaş bezi, %65 pamuk ve %35 polyester üzerinden hazırlanmaktadır. Böylece hem pamuğun hem de polyesterin pek çok farklı özelliklerini taşıyan ayrıcalık sağladığını söylemek mümkün. Özellikle kullanım kolaylığı ile beraber bir adım öne çıkan kumaş türleri arasında bulunmaktadır.



Duck Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Pek çok farklı özelliği ile duck kumaş yaygın olarak kullanılan en önemli kumaş türleri arasında bulunmaktadır. Böylece masa örtüsü ya da koltuk kılıfı ile beraber, minder ve koltuk kaplama gibi alanlarda değerlendirilmektedir.



- Fiyatı uygundur.

- Kalın bir yapıya sahiptir.

- Pek çok değişik renk ve desen çeşidi sağlar.

- Su ve lekeye karşı dayanıklıdır.

- Makinede kolayca yıkanabilir.

- Nefes alma özelliğine sahiptir.

- Rahattır.



Bu gibi daha pek çok farklı ayrıcalık ile geniş bir alanda kullanılmaktadır.