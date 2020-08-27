Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEstetik Haberleri Dudak dolgusu hakkında doğru bilinen 10 yanlış
27.08.2020 - 13:42 |

Dudak dolgusu hakkında doğru bilinen 10 yanlış

Dudak dolgusu son yıllarda en fazla rağbet gören estetik uygulamaların başında geliyor. Birçok kişi dudaklarının boyutlarını genişletmek ya da dolgunluğunu artırmak istiyor. Dolgu yöntemlerine bu noktada başvuruluyor. Güzellik Koçu Selenay Acar, dudak dolgusu hakkında doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi verdi.

Dudak dolgusu hakkında doğru bilinen 10 yanlış
ABONE OL

Gerek yaşa bağlı mimik hareketlerinin neden olduğu kırışıklıkları önlemek, gerekse dudaklara hacim kazandırmak amacıyla yapılan dudak dolguları, son dönemde oldukça önem kazanmış durumda. Üst ve alt dudakların birleştiği noktalara dermal dolgu enjeksiyonları uygulanarak dudaklara hem hacim kazandırmak hem de kontür oluşturmak hedefleniyor. Dudak dolgusu uygulamasını yaparken yüzdeki burun, dudak ve çene yapısının uyumu olan altın oranı bozmamaksa büyük önem taşıyor. İşlemin uzman bir doktor tarafından yapılması ise en önemli noktaların başında geliyor. Fakat özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği ve talep ettiği dudak dolgusu hakkında bazı kulaktan dolma yanlış bilgiler mevcut. Peki nedir bu doğru bilinen yanlışlar?

Yanlış 1: “Dudak dolgusu yapay bir görünüm kazandırıyor.”
Doğrusu: Dudaklarda sahte görüntü yaratan uygulamalar, yapaydolgular ve dudak implantlarıdır. Dozunda uygulanacak dermal dolgular gayet doğal dudaklar elde etmenizi sağlayacaktır. Ayrıca enjeksiyon miktarı kişiye göre ayarlandığında ve işlem deneyimli eller tarafından uygulandığında, profesyonel sonuçlar elde edilecektir.

Yanlış 2: “Dudak dolgusunun yan etkileri vardır.”
Doğrusu: Dudaklara dermaldolgu uygulandığında kişiye göre kızarıklık, hafif morarma ve şişlik gibi fizyolojik değişiklikler yaşanabilir. Fakat bu değişiklikler uygulamayı takip eden 1-2 gün içerisinde kendiliğinden yok olur ve herhangi bir risk oluşturmaz.

Yanlış 3: “Dudak dolgusu uygulaması ağrılı bir işlemdir.”
Doğrusu: Günümüz teknolojisinin getirdiği yenilikler sayesinde dolgu enjeksiyonları sırasında herhangi bir ağrı ya da acı yaşanmıyor. Tercih edilen dolgu malzemelerinin lokal anestezi içeriğine sahip olması, işlemlerin daha konforlu uygulanmasına da destek oluyor. Kullanılan son teknoloji ürünler ise işlemin verimini daha da artırıyor.

Yanlış 4: “Dudak dolgusu kalıcıdır, geri dönüşü yoktur.”
Doğrusu: Dudak dolgusu sırasında uygulanan dermal malzemeler kalıcı özellik taşımaz. Çünkü dolgu malzemeleri kişinin fiziksel özellikleri, yaşam alışkanlıkları ve dış faktörler gibi sebeplerle vücut tarafından zamanla emilir. Fakat işlem ortalama 8 ile 8 ay arasında kalıcılığını korur.

Yanlış 5: “Dudak dolgusu işlemi uzun sürer.”
Doğrusu: Dolgu işlemi uzun sürmez, aksine alanında uzman doktorlar tarafından uygulandığında, 10-15 dakika kadar kısa bir sürede tamamlanabilir. İşlem öncesi lokal uyuşturucu etki sağlayan kremler sürülür ve 15 dakika sonra enjeksiyona başlanır.

Yanlış 6: “Enjeksiyon sonrası birkaç gün sadece sıvı ile beslenmek gerekir.”
Doğrusu: Dudak dolgusu işlemi, sonrasında istirahat gerektirmediği gibi gün arasında dahi yapılabilir ve kişi anında normal yaşamına geri dönebilir. Ayrıca sıvı ve katı her türlü besin tüketilebilir. Yalnızca ilk 1-2 saat kadar sıcak içecek tüketmemek lokal ödem oluşmaması açısından daha sağlıklı olacaktır.

Yanlış 7: “Dudak dolgusu işlemi yalnız kadınlara özgü bir işlemdir.”
Doğrusu: Kadınlar gibi erkekler de yaş aldıkça cilt elastikiyetini yitirirler. Yaşanan kayıp da zaman içerisinde dudaklara sarkma olarak yansıyabilir. Bu nedenle dudak uygulamasında herhangi bir cinsiyet ayrımı yapılmaz. Her iki cins de dudak dolgusuna ihtiyaç duyabilir ve enjeksiyon işlemi yaptırabilir.

Yanlış 8: “İşlem ancak birkaç hafta sonra gözle görülür bir hal alır.”
Doğrusu: Dermal dolgu, dudağa enjekte edildiği anda sonuç vermeye başlar, haftalarca beklemeye gerek olmaz. İşlem sonrası az bir ödem oluşsa da bu durum soğuk kompres ile kısa sürede geçer ve dudak ideal hacmine kavuşur.

Yanlış 9: “Dudak dolgusunun dudak şekillendirilmesine herhangi bir katkısı yoktur.”
Doğrusu: Dudakların dolgu ile şekillendirilmesi konusunda doktorun uzmanlığı ve yetkinliği büyük rol oynar. Doğru uzman ve doğru enjeksiyon tekniği ile kişiye özel dudak tasarımları yapılabilir.

Yanlış 10: “Dermal dolgu ile ağız çevresi botoksu aynı etkiyi yaratır.”
Doğrusu: Botoks, mimik hareketlerinin ağız çevresinde neden olduğu dinamik kırışıklıkları silerken, dudak dolgusu ise yıllar içinde oluşan statik kırışıklıkları doldurur ve dudaklara hacim verir. Yani dudak dolgusu ve botoks işlemlerinin sonuçları birbirinden farklıdır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yaşadığınız olaylara karşı bugün yeni bakış açıları geliştirebilirsiniz. Sabah saatlerinde işlerinizde daha gayretli olabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olacağınız zamanlar var. Özgürlük hissi içinde olabilirsiniz. İlişkide olduğunuz kişilerle çatışmalardan uzak durmalısınız. Akşama doğru keyif aldığınız işlerde sıkışmalar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün işlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Ortaklı konular gündeminize gelebilir. İlişkilerinizi daha iyi yönetmeye çalışmalısınız. Sizi krize sokan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Parasal konularda yenilenme içinde olabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ilişkilerinize istediğiniz gibi yön vermekte zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizde karşınızdakini de düşünmeniz gereken bir gündesiniz. Ani tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Denge arayışı içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuların içine daha fazla girmek isteyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda ortaklı konular gündeme gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda sorumlu olduğunuz konulara yönelebilirsiniz. Hizmet gerektiren konular gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızı planlama ihtiyacı doğabilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen zamanlarda eşinizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Denge arayışı içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ilgilendiğiniz konulara yaratıcılığınızı katabilirsiniz. Kendinizi daha rahat ve akıcı ifade edeceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle program yapmak size iyi gelecek. Hobileriniz için harcama yapabilirsiniz. Öğleden sonra çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız sizi yorabilir. İş arkadaşlarınızla organize olmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan konularla ilgilenebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. Hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz, kendinizi fazla yormamaya çalışın. İlerleyen zamanlarda keyif aldığınız yerlerde olmak için fırsat yaratabileceksiniz.  Planlarınızda değişiklikler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebileceğiniz bir gündesiniz. Hareketli bir gündeminiz olabilir. Kendinizi ortaya koymaktan çekinmeyeceksiniz. Çatışmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Yeni haberler alabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda risk alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde ailevi konular önem kazanabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda riskli durumlar meydana gelebilir. Yenilenme içinde olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde yeteneklerinizle işleri kontrolünüz altına alabileceksiniz. Bazı konuları sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Öğleden sonra daha hareketli bir gündem oluşabilir. Başkalarından alacağınız destekler var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için kendinizi hevesli hissedebilirsiniz. Kişisel niyetleriniz ön plana çıkabilir. Bedensel aktiviteler sizi daha rahat hissettirecektir. Bazı konularda risk almak isteyebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konularda daha aktif rol alabilirsiniz. İmaj değişikliği gibi konuları akşam saatlerine bırakmayın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bilemediğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinize yönelmek isteyebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden kayıplar yaşanabilir. Kontrolünüzü kaybetmeyin. Risk almak için uygun bir gün değil. İlerleyen saatlerde koşullarda sıkışmalar meydana gelebilir. Planlarınızdaki değişikliklere çabuk ayak uydurmaya çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğiniz ilgili yeni planlamalar yapabilirsiniz. Beklentide olduğunuz konular hakkında yeni atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde arkadaşlarınızla plan yapmak size iyi gelecek. İş hayatınızda alacağınız desteklerle rahatça işlerinizi toparlayabileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sorumlu olduğunuz konularla ilgili daha fazla çaba gösterebilirsiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle görüşmeleriniz önem kazanabilir. Hedefe ulaşmak için risk alabileceğiniz zamanlar var.  İlerleyen zamanlarda biraz daha zor koşullar olabilir. İşlerinizi öğleden sonraya bırakmayın.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginAğrı ve Fizyoterapi
Pınar Karahan
Pınar KarahanTenet, sinemayı kurtaracak mı?
Merve Yılmaz Çelik
Merve Yılmaz ÇelikTek
Betül Yergök
Betül YergökErkekler nasıl kadınları sever?
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüGörünmeyen teller (Lingual tedavi)
Psikolog Dr. Duygu Kuzu
Psikolog Dr. Duygu KuzuKaliteli bir uyku için neler yapılabilir?
Bige Gürsoy
Bige GürsoyEn çok sevilen 4 elbise stili
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaMenopoz döneminde cilt bakımı yol haritası
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluMesleği: Yemek stilistliği
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanZenginlikle bağ kurmak
En Çok İzlenen Videolar
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?
Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?Kemoterapi veya ışın tedavisi sperm sağlığını nasıl etkiler, tedavisi nasıl olur?
Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?Kalp ritim bozukluğu nasıl tedavi edilir?
Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?Kalp ritim bozukluğunun nedenleri nelerdir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antep fıstığı, şeker ve kaymaktan yapılan Gaziantep'in yeni lezzeti: Midye katmer

Antep fıstığı, şeker ve kaymaktan yapılan Gaziantep'in yeni lezzeti: Midye katmer

Dudak dolgusu hakkında doğru bilinen 10 yanlış

Dudak dolgusu hakkında doğru bilinen 10 yanlış

Ambalajlı gıdalardan corona virüs bulaşır mı?

Ambalajlı gıdalardan corona virüs bulaşır mı?

İnternetten sürekli cinsel içerikli yazışmalar yapanlar dikkat!

İnternetten sürekli cinsel içerikli yazışmalar yapanlar dikkat!

Sıradaki Haber