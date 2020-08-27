Dudak dolgusu hakkında doğru bilinen 10 yanlış

Gerek yaşa bağlı mimik hareketlerinin neden olduğu kırışıklıkları önlemek, gerekse dudaklara hacim kazandırmak amacıyla yapılan dudak dolguları, son dönemde oldukça önem kazanmış durumda. Üst ve alt dudakların birleştiği noktalara dermal dolgu enjeksiyonları uygulanarak dudaklara hem hacim kazandırmak hem de kontür oluşturmak hedefleniyor. Dudak dolgusu uygulamasını yaparken yüzdeki burun, dudak ve çene yapısının uyumu olan altın oranı bozmamaksa büyük önem taşıyor. İşlemin uzman bir doktor tarafından yapılması ise en önemli noktaların başında geliyor. Fakat özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği ve talep ettiği dudak dolgusu hakkında bazı kulaktan dolma yanlış bilgiler mevcut. Peki nedir bu doğru bilinen yanlışlar?



Yanlış 1: “Dudak dolgusu yapay bir görünüm kazandırıyor.”

Doğrusu: Dudaklarda sahte görüntü yaratan uygulamalar, yapaydolgular ve dudak implantlarıdır. Dozunda uygulanacak dermal dolgular gayet doğal dudaklar elde etmenizi sağlayacaktır. Ayrıca enjeksiyon miktarı kişiye göre ayarlandığında ve işlem deneyimli eller tarafından uygulandığında, profesyonel sonuçlar elde edilecektir.



Yanlış 2: “Dudak dolgusunun yan etkileri vardır.”

Doğrusu: Dudaklara dermaldolgu uygulandığında kişiye göre kızarıklık, hafif morarma ve şişlik gibi fizyolojik değişiklikler yaşanabilir. Fakat bu değişiklikler uygulamayı takip eden 1-2 gün içerisinde kendiliğinden yok olur ve herhangi bir risk oluşturmaz.



Yanlış 3: “Dudak dolgusu uygulaması ağrılı bir işlemdir.”

Doğrusu: Günümüz teknolojisinin getirdiği yenilikler sayesinde dolgu enjeksiyonları sırasında herhangi bir ağrı ya da acı yaşanmıyor. Tercih edilen dolgu malzemelerinin lokal anestezi içeriğine sahip olması, işlemlerin daha konforlu uygulanmasına da destek oluyor. Kullanılan son teknoloji ürünler ise işlemin verimini daha da artırıyor.



Yanlış 4: “Dudak dolgusu kalıcıdır, geri dönüşü yoktur.”

Doğrusu: Dudak dolgusu sırasında uygulanan dermal malzemeler kalıcı özellik taşımaz. Çünkü dolgu malzemeleri kişinin fiziksel özellikleri, yaşam alışkanlıkları ve dış faktörler gibi sebeplerle vücut tarafından zamanla emilir. Fakat işlem ortalama 8 ile 8 ay arasında kalıcılığını korur.



Yanlış 5: “Dudak dolgusu işlemi uzun sürer.”

Doğrusu: Dolgu işlemi uzun sürmez, aksine alanında uzman doktorlar tarafından uygulandığında, 10-15 dakika kadar kısa bir sürede tamamlanabilir. İşlem öncesi lokal uyuşturucu etki sağlayan kremler sürülür ve 15 dakika sonra enjeksiyona başlanır.



Yanlış 6: “Enjeksiyon sonrası birkaç gün sadece sıvı ile beslenmek gerekir.”

Doğrusu: Dudak dolgusu işlemi, sonrasında istirahat gerektirmediği gibi gün arasında dahi yapılabilir ve kişi anında normal yaşamına geri dönebilir. Ayrıca sıvı ve katı her türlü besin tüketilebilir. Yalnızca ilk 1-2 saat kadar sıcak içecek tüketmemek lokal ödem oluşmaması açısından daha sağlıklı olacaktır.



Yanlış 7: “Dudak dolgusu işlemi yalnız kadınlara özgü bir işlemdir.”

Doğrusu: Kadınlar gibi erkekler de yaş aldıkça cilt elastikiyetini yitirirler. Yaşanan kayıp da zaman içerisinde dudaklara sarkma olarak yansıyabilir. Bu nedenle dudak uygulamasında herhangi bir cinsiyet ayrımı yapılmaz. Her iki cins de dudak dolgusuna ihtiyaç duyabilir ve enjeksiyon işlemi yaptırabilir.



Yanlış 8: “İşlem ancak birkaç hafta sonra gözle görülür bir hal alır.”

Doğrusu: Dermal dolgu, dudağa enjekte edildiği anda sonuç vermeye başlar, haftalarca beklemeye gerek olmaz. İşlem sonrası az bir ödem oluşsa da bu durum soğuk kompres ile kısa sürede geçer ve dudak ideal hacmine kavuşur.



Yanlış 9: “Dudak dolgusunun dudak şekillendirilmesine herhangi bir katkısı yoktur.”

Doğrusu: Dudakların dolgu ile şekillendirilmesi konusunda doktorun uzmanlığı ve yetkinliği büyük rol oynar. Doğru uzman ve doğru enjeksiyon tekniği ile kişiye özel dudak tasarımları yapılabilir.



Yanlış 10: “Dermal dolgu ile ağız çevresi botoksu aynı etkiyi yaratır.”

Doğrusu: Botoks, mimik hareketlerinin ağız çevresinde neden olduğu dinamik kırışıklıkları silerken, dudak dolgusu ise yıllar içinde oluşan statik kırışıklıkları doldurur ve dudaklara hacim verir. Yani dudak dolgusu ve botoks işlemlerinin sonuçları birbirinden farklıdır.