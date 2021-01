Dudak yarasına ne iyi gelir, nasıl geçer? Dudak yarası karşısında bitkisel çözümler...

Dudak kurumlarının temelinde oldukça soğuk ve sıcak ortamlara aynı anda girilmesi olarak bilinmektedir. Dudak kendini çabuk yenileyebilen oldukça elastik yapıya sahip bir uzuvdur.



Dudak yarasına ne iyi gelir?



Dudaklar yemek yeme ve konuşmak için oldukça önemli olan vücut parçalarıdır. Bu nedenle bu uzuvda her hangi bir eksiklik hayatın oldukça zorlaşmasına sebep olur. Özellikle dudak kanaması şikâyeti yaşayan insanlar için bu durum daha belirgin hissedilir. Bu nedenle akıllara sık sık dudak yarasına ne iyi gelir soruş gelmektedir.



Dudak yarasının geçmesi için yapılacak yöntemler oldukça çeşitlidir. Bunların bazıları evde alınacak önlemler olabilir. Bazıları ise eczanelerde her hangi bir reçete istenilmeden alınabilmektedir. Dudak yaralarının iyileşmesi için en çok kullanılan yöntem dudak nemlendirici sürmektir. Özellikle kış aylarında bol bol kullanılmasında her hangi bir zarar yoktur.



Dudak yarası nasıl geçer?



Dudak yaralarının temel nedeni kış aylarında oluşan ayazdan kaynaklanmaktadır. Fakat kesinlikle bu durum temel kesikliği suyun yeterince tüketilmemesi olmaktadır. Su saç dökülmesinde dudak kurumasında kadar vücutta ortay çıkan pek çok eksikliğin temelidir. Bireyler dudak yaraları ve kanamalarının geçmesi için işin temeline inmeleri gerekir. Bu kurumaların temeli ve kanamaların temeli su eksikliğidir. Dudakların sürekli su sayesinde nemli tutulması genel olarak sorunun çözümü olabilir.



Dudak yarası karşısında bitkisel çözümler nelerdir?



Dudak kanamaları ve kurumlarına karşı pek çok yöntem etkilerdir. Fakat bireylerin çoğu evde kendinin yapabileceği çözüm yöntemlerini tercih etmektedir. Bu yöntemlerin ilki olan karbonat son derece etkili bir yöntemdir. Fakat karbonat uygulaması gerçekleştirilmeden önce unutulmaması gereken bir şey vardır. Bu da ağız ve dudak kanamaları gibi işlemlere uygulanan karbonat son derece acı vermektedir.



Dudak kanamalarında kullanılan diğer en etkili yöntem ise zeytinyağı uygulamasıdır. Bu uygulama toplumlar tarafınca sıkça tercih edilen en doğal çözümdür. Pek çok hastalığın ve rahatsızlığın çözümü olarak bu sıvının kullanılmasının belirli nedeni vardır. Öncelikle kaygan yapısı sayesinde dudakların teması ile aşınmaları engeller. Devamında dudakların dış yüzeyini tamamen kapatan ayazdan dolayı kurumaları önler.



Limon, şeker ve vazelin uygulamaları da diğer en sık kullanılan yöntemlerden birsidir. Dudak kurumaların önlenmesine ve bir an önce iyileşmesi için c vitamini tüketiminden kaynaklanan çözümlerdir. Bu yöntemlerin pek çoğu etkilidir fakat iyileşmelerde ani değişimler beklenmez. Daha çok zaman gerektiren uygulamalıdır.



Dudak yarasından korunmanın yolları nelerdir?



Dudak yaralarından korunmanın en bilindik yolu krem ve korucuyalar ile dudağı beslenmesidir. Ayrıca bireylerin sık sık ce vitamini ve a vitamini almaları gerekir yumurta ve yoğurt benzeri besinler tüketerek d vitamini ihtiyaçlarını da karşılayabilirler. Son yıllarda artan her vitaminin hap şeklinde üretimleri mevcuttur. Bireyler bu tarz yollarla değil daha çok sebze ile meyve şeklinde bu vitamininler alınmalıdır. Böylece sadece hedeflenen vitaminleri değil diğer yararlı vitaminleri de alabilirler.