Dudaklarınızı ölü derilerden arındırın

Hemen başlayalım!

Dudakları temizlemek için yeterli miktarda dudak peelingini dudaklarınıza uygulayın. Dudaklarınızı ölü derilerden temizlemek için peelingi yumuşak hareketler ile dudağınıza uygulayın.

En pratik dudak peelinglerinden bir tanesi kahve peelingi! İçerdiği kafeinin daha enerjik hissetmenize yardımcı olması gibi, peeling olarak kullanmanız; dudaklarınızı ölü derilerden arındırarak ona da enerji katacak.

Kahvenin içinde bulunan kafein maddesi, cildi uyararak; kan dolaşımını hızlandırıyor. Böylece dudaklarınız ölü derilerden arınarak, canlı bir hale kavuşacak.

Kahve peelingi için bir kaşık zeytinyağı ve türk kahvesini karıştırın ve dudağınıza masaj yaparak uygulayın.

Hindistan cevizi yağı ve kakao yağı içeren ürünlerden ya da bu yağların kendilerinden dudaklarınızı nemlendirmek için yararlanabilirsiniz.