Düdüklü Tencere Nasıl Kullanılır? Eski Ve Yeni Düdüklü Tencerelerin Kullanım Farkları

Yemeklerin pişirme süresini kısaltmak için düdüklü tencere kullanımı önemli oranda öne çıkıyor. Aynı zamanda pişirme süresini yarıya düşürmesi ile beraber, güç noktasında ekonomik bir çözüm yöntemi sağlamaktadır. Bu özelliklerinin dışında pişirilecek yiyeceklerin besin değerlerini korumada önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Aynı zamanda klasik tencerelere göre daha sağlıklı bir pişirme imkanı vermektedir. Özellikle et ve bakliyat ürünlerinin süresini kısaltmada önemli bir olanak tanıyan düdüklü tencere, aynı zamanda yemeğin lezzetini ve dokusunu da korumaktadır.



Düdüklü Tencere Nasıl Kullanılır?



Genel pişirme yöntemleri ele alındığı zaman birkaç saat içerisinde pişirilecek yemekler, düdüklü tencere ile 40 dakikaya inebilmektedir. Aynı zamanda yemeklerin vitamin ve minerallerinin yanı sıra aroması ile lezzetini de korumak mümkün hale gelmektedir. O yüzden düdüklü tencerenin tüm bu sağladığı özellikler ile beraber, nasıl kullanılacağına dair püf noktalarını iyi bilmek önemlidir.



- Eğer yemekte sebze kullanılacak ise düdüklü tencerede öncelikle biraz yağda sotelemek gerekir. Kapağı kapatmadan ve diğer malzemeler eklenmeden orta derecede işlem yapılmalıdır.

- Etlerin lezzetini ve aromasını korumakla beraber daha yumuşak olması için, yağda diğer malzemeler eklenmeden birkaç dakika düdüklü tencere ile pişirilmesi gerekir.

- Buharlaşmayı engellemek amaçlı yukarıdaki unsurlar tamamlandıktan sonra, mutlaka su dökmeden önce biraz soğuması beklenmelidir.

- Yiyeceklerin pişirme süreleri farklı olduğu için, kolay pişen sebze türü yiyecekler etin ardından eklenmelidir.

- Düdüklü tencerenin her zaman üçte ikisi doldurulmalıdır.

- Her zaman mutlaka bir bardak kadar sıvı dökülmelidir.

- Mutlaka zamanlama tutmak suretiyle uygun an geldiğinde kısık ateşe almaya özen gösterilmelidir.

- Düdüklü tencerenin kapağını kilitli olduğunu her zaman dikkat edilmelidir.

- Düdüklü tencerenin altı açılmalı ve orta yüksek ateşte pişirilmeye başlanmalıdır.

- Basınç yavaş yavaş ortaya çıktığında ve buhar göründüğünde, tencereyi kısık ateşe alın.

- Pişirme işlemi tamamlanınca ocağı kapatmanız gerekiyor.

- Düdüklü tencerenin kapağını açmadan önce içindeki basıncın düştüğüne emin olunması gerekir.

- Lavabonun altına düdüklü tencereyi soğuk suda tutmak basıncı düşürebilir.

- Kapağını yavaşça açarak ses olup olmadığına dikkat edilmelidir.



Eski ve Yeni Düdüklü Tencere Kullanım Farkları



Eski ve yeni düdüklü tencerelerin belli başlı bazı farkları bulunmaktadır. Örneğin yeni nesil düdüklü tencerelerin süre tutma özelliği bulunur. Bu sayede yemekler çok daha lezzetli ve kıvamında pişirilebilmektedir. Aynı zamanda emniyet mekanizmaları yeni ürünler de çok daha etkin. Dışarı buhar verme özellikleri, enerji tasarrufları ve enerji şiddeti konusunda uyarı özellikleri yeni nesil tencerelerde ön plana çıkıyor. Böylece çok daha kolay şekilde yemekleri pişirmek mümkün hale geliyor.