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19.10.2020 - 16:13 |

Düğün Fotoğrafçılığı Fiyatları Ne Kadar? 2020 Düğün Fotoğraf Çekimi Ücretleri

Düğün hazırlıkları devam ederken masrafların da artması sürer. Bu doğrultuda özellikle düğün fotoğrafları çok özel çekimler altında yapılır ve bu da belli bir masraf yaratır. Pek çok kişi ise düğün fotoğrafçılığının ne kadar olduğunu ve günümüz fiyatlarını ne olduğunu öğrenmeye çalışır. Peki düğün fotoğrafçılığı fiyatları ne kadar? 2020 düğün fotoğraf çekimi ücretleri.

Düğün Fotoğrafçılığı Fiyatları Ne Kadar? 2020 Düğün Fotoğraf Çekimi Ücretleri
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Seçim yapılacak mekanlar ve kaliteye bağlı olarak pek çok farklı fiyatlandırma düğün fotoğrafçılığı için ön plana çıkmaktadır. Özellikle tarih, konsept ile beraber düğün albüm kalitesi gibi unsurlar fiyatını etkileyen en önemli hususlar içerisinde yer alır. O yüzden bunun tam olarak anlaşılabilmesi için, bireysel olarak gelin ve damadın fikirleri ön plana çıkarılmak suretiyle bilgi paylaşımı gerçekleşir.

Düğün Fotoğrafçılığı Fiyatları Ne Kadar?

Pek çok çifti düğün heyecanı sararken aynı heyecan düğün fotoğrafçılığı üzerinden de öne çıkıyor. Özellikle hayat boyu saklanacak ve ölümsüz hale gelecek olan düğün fotoğrafları, çok özel mekanlarda ve yüksek kalite altında çekilir. Hem iç mekan hem de dış mekan çekimleri eşliğinde devam eden düğün fotoğrafları, kişisel istekleri ve amaca göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Genel olarak 2 saat süren dış mekan çekimleri, katalog ve portre çekimi üzerinden çalışmalar düğün günü ya da düğünden birkaç gün önce yapılabilmektedir.

- 1 büyü Albüm
- 2 tane aile albümü
- Yarım adet poster
- Flash bellek ya da CD üzerine tüm fotoğrafların kaydı

Genel olarak dış çekimler üzerinden bu fiyat 1250 TL ile 1750 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Bu durum aşağı yukarı hem iç mekan hem de dış mekan üzerinde ele alınmakta ve fiyatlar belirlenmektedir.

2020 Düğün Fotoğraf Çekimi Ücretleri

Dış ve iç çekim ile beraber yüksek kalitede ele alınan düğün fotoğraf çekimleri, yaklaşık olarak gün içerisinde 2 saat sürer. Farklı noktalarda değişik açılarla ele alınan çekimler, aynı zamanda hava şartlarına bağlı olarak ele alınır. Bu doğrultuda 2020 düğün fotoğraf çekimi ücretlerinin kişisel isteklere ve ekstra çekimlere bağlı olarak farklı fiyatlar üzerinden gerçekleştiğini söylemek mümkün.

Mesela özellikle son dönemlerde çok fazla ilgi çeken düğün hikayesi formatı üzerinden fotoğraf çekimi daha yüksek fiyatlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu konuda düğün fotoğrafçısının tecrübesi ve popülerliği ile süreye bağlı olarak 1500 TL ile 6 bin TL arasında farklılık yarattığını dile getirmek mümkün. Bu çekimler kuaförden başlamak suretiyle hikaye şeklinde ele alınır ve harika bir anı bırakır.

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