Düğün Giriş Müzikleri 2020 - En İyi Yerli Ve Yabancı Düğün Başlangıç Şarkıları Önerileri

Düğün müzikleri gelin ve damat açısından oldukça önemlidir. İlk dans edecekleri müziğin mesaj veren, anlamlı ve duygu yüklü olmasını isterler. Bu nedenle çiftler açısından düğün müziği seçmek oldukça zor bir hal almaktadır.



Düğün Giriş Müzikleri 2020



Hareketli giriş müzikleri seçerek hem kendiniz eğlenebilir hem de sevdiklerinize eğlenceli vakitler yaşatabilirsiniz. Bruno Mars, Ruslana, Shawn Mendes gibi sanatçıların şarkıları hareketli düğün müziği olarak çok fazla tercih edilmektedir.



Duygusal şarkıların sevginizi en iyi şekilde ifade etmenin bir yoludur. Romantik müzikler arasından düğündeki ilk dans şarkınızı seçebilirsiniz. Bu şarkılar kesinlikle sizi ve eşinizi romantik bir doruğa çıkaracaktır. En popüler seçim genellikle duygusal ve romantik giriş müziğidir. Düğüne katılanlara sevgiyi ifade etmek için romantik aşk şarkıları en iyi seçim olabilir. Eğer duygusal parçalar eşliğinde ilk dansınızı yapmak istiyorsanız, o zaman bu şarkılar kesinlikle sizin için doğru seçimdir. Düğünün ilk andan itibaren misafirleri masalsı bir havaya sokmak için sıcak şarkıları tercih edebilirsiniz. John Legent, Metallica, Enya şarkıları arasından romantik düğün şarkınızı tercih edebilirsiniz.



Yabancı müzikler genellikle düğün müzikleri olarak çokça tercih edilmektedir. Bu tarz müzik zevkleri olan çiftler genelde ilk dans şarkılarını yabancı müziklerden tercih etmektedir. U2, Black Eyed Peas, Beyonce, JayZ gibi sanatçıların şarkıları düğün müziği olarak sıkça tercih edilmektedir.



En İyi Yerli ve Yabancı Düğün Başlangıç Şarkıları Önerileri



Türkçe şarkıları daha çok seviyorsanız düğün müziği olarak kullanabileceğiniz pek çok seçeneğiniz var demektir. Türkçe müzikler arasından eğlenceli, romantik şarkıları kolay bir şekilde seçebilirsiniz. Aslında Türkçe şarkı sözleri, müziği ve tınısı çok tanıdık olduğu için Türk müziği her şeye kadirdir ve herkesin tercihlerini tatmin edecek pek çok seçenek vardır ki bu da düğünler ve özel günler için çok uygundur. Göksel, Pinhani, Aydilge, Yalın, Buray, Mustafa Ceceli, Güliz Ayla, Oya Bora, Kenan Doğulu şarkıları düğün müziği olarak çokça tercih edilmektedir.



Sırada eşinizin, sizin ve konuklarınızın kalbini ısıtacak sıcak nostaljik düğün müziği şarkıcı önerileri var. Frank Sinatra, Elvis Presley, Frankie Valli gibi şarkıcıların müzikleri her zaman romantik bir başlangıç için muhteşemdir. Nostaljik bir hava eşliğinde ilk dansını yapmak istiyorsanız bu sanatçıların şarkılarından birini tercih edebilirsiniz.



Dansınızın o eşsiz anlarında, konuşmadan büyüleyici müziğe ihtiyaç duyuyorsanız sözsüz müzikler sizin için çok daha iyi olacaktır. David Solis, Simply Three, Rock Piano Guru müziklerini düğün müziği olarak tercih edip muhteşem bir düğün dansı yapabilirsiniz.



Bahsettiğimiz şarkılar size sıradan geliyorsa ve ilk dansı tamamen farklı bir müzikle gerçekleştirmek istiyorsanız sizler için farklı sanatçılar da derledik. Düğün şarkısı için davetlilerinizin gülümsemesini ve hatırlamasını sağlayacak sevdiğiniz farklı bir şarkıyı seçebilirsiniz. Cold Play, Game of Thrones, duman, John Legend gibi sanatçıların müzikleri farklı arayışlar içinde olanlar için alternatif olabilir.