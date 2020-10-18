Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerYaşam Haberleri Düğün Giriş Müzikleri 2020 - En İyi Yerli Ve Yabancı Düğün Başlangıç Şarkıları Önerileri
18.10.2020 - 15:36 |

Düğün Giriş Müzikleri 2020 - En İyi Yerli Ve Yabancı Düğün Başlangıç Şarkıları Önerileri

Düğün günü geldi çattı. Sıra geldi gelin ile damadın ilk dans edecekleri müziği seçmeye. Seçtiğiniz müzik, bu anın eşsiz olması için çok önemlidir. Merak etmeyin, bir şarkı listesi hazırladık, en güzel düğün giriş müziğini seçmenizi kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Romantik müzikten ilginç düğün giriş müziğine kadar hepsi listede.

Düğün Giriş Müzikleri 2020 - En İyi Yerli Ve Yabancı Düğün Başlangıç Şarkıları Önerileri
ABONE OL

Düğün müzikleri gelin ve damat açısından oldukça önemlidir. İlk dans edecekleri müziğin mesaj veren, anlamlı ve duygu yüklü olmasını isterler. Bu nedenle çiftler açısından düğün müziği seçmek oldukça zor bir hal almaktadır.

Düğün Giriş Müzikleri 2020

Hareketli giriş müzikleri seçerek hem kendiniz eğlenebilir hem de sevdiklerinize eğlenceli vakitler yaşatabilirsiniz. Bruno Mars, Ruslana, Shawn Mendes gibi sanatçıların şarkıları hareketli düğün müziği olarak çok fazla tercih edilmektedir.

Duygusal şarkıların sevginizi en iyi şekilde ifade etmenin bir yoludur. Romantik müzikler arasından düğündeki ilk dans şarkınızı seçebilirsiniz. Bu şarkılar kesinlikle sizi ve eşinizi romantik bir doruğa çıkaracaktır. En popüler seçim genellikle duygusal ve romantik giriş müziğidir. Düğüne katılanlara sevgiyi ifade etmek için romantik aşk şarkıları en iyi seçim olabilir. Eğer duygusal parçalar eşliğinde ilk dansınızı yapmak istiyorsanız, o zaman bu şarkılar kesinlikle sizin için doğru seçimdir. Düğünün ilk andan itibaren misafirleri masalsı bir havaya sokmak için sıcak şarkıları tercih edebilirsiniz. John Legent, Metallica, Enya şarkıları arasından romantik düğün şarkınızı tercih edebilirsiniz.

Yabancı müzikler genellikle düğün müzikleri olarak çokça tercih edilmektedir. Bu tarz müzik zevkleri olan çiftler genelde ilk dans şarkılarını yabancı müziklerden tercih etmektedir. U2, Black Eyed Peas, Beyonce, JayZ gibi sanatçıların şarkıları düğün müziği olarak sıkça tercih edilmektedir.

En İyi Yerli ve Yabancı Düğün Başlangıç Şarkıları Önerileri

Türkçe şarkıları daha çok seviyorsanız düğün müziği olarak kullanabileceğiniz pek çok seçeneğiniz var demektir. Türkçe müzikler arasından eğlenceli, romantik şarkıları kolay bir şekilde seçebilirsiniz. Aslında Türkçe şarkı sözleri, müziği ve tınısı çok tanıdık olduğu için Türk müziği her şeye kadirdir ve herkesin tercihlerini tatmin edecek pek çok seçenek vardır ki bu da düğünler ve özel günler için çok uygundur. Göksel, Pinhani, Aydilge, Yalın, Buray, Mustafa Ceceli, Güliz Ayla, Oya Bora, Kenan Doğulu şarkıları düğün müziği olarak çokça tercih edilmektedir.

Sırada eşinizin, sizin ve konuklarınızın kalbini ısıtacak sıcak nostaljik düğün müziği şarkıcı önerileri var. Frank Sinatra, Elvis Presley, Frankie Valli gibi şarkıcıların müzikleri her zaman romantik bir başlangıç için muhteşemdir. Nostaljik bir hava eşliğinde ilk dansını yapmak istiyorsanız bu sanatçıların şarkılarından birini tercih edebilirsiniz.

Dansınızın o eşsiz anlarında, konuşmadan büyüleyici müziğe ihtiyaç duyuyorsanız sözsüz müzikler sizin için çok daha iyi olacaktır. David Solis, Simply Three, Rock Piano Guru müziklerini düğün müziği olarak tercih edip muhteşem bir düğün dansı yapabilirsiniz.

Bahsettiğimiz şarkılar size sıradan geliyorsa ve ilk dansı tamamen farklı bir müzikle gerçekleştirmek istiyorsanız sizler için farklı sanatçılar da derledik. Düğün şarkısı için davetlilerinizin gülümsemesini ve hatırlamasını sağlayacak sevdiğiniz farklı bir şarkıyı seçebilirsiniz. Cold Play, Game of Thrones, duman, John Legend gibi sanatçıların müzikleri farklı arayışlar içinde olanlar için alternatif olabilir.

 

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Bugün sizi duygusal alanda meşgul eden konular, bazı endişeler gündeme gelebilir. Önyargılı olmamalısınız.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Karşılıklı konularda daha az şüpheci olmakta fayda var. Kimi zaman ısrarcı durumlarla da karşılaşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Hafta sonu olmasına karşın yaptığınız işe iyice odaklanabilirsiniz. Eksik şeyleri bulmanız zor olmayacak. Sağlığınıza da özen gösterin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sezgilerinizle daha başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz. Duygularınızı anlatmanız zor olmayacak. Aşka da açık bir gündesiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Evde, ailevi konularda sizi meşgul eden işler olabilir. Kendinizi kapatmamaya çalışın. Yerleşim konuları zaman alabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün yakın çevrenizde daha aktif olabilirsiniz. Konuşmalar ve görüşmeler artabilir. Ancak gizli kalan bazı durumlar da mümkün.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Duygusal nedenlerle harcamalar yapabilirsiniz. Bu nedenle alışveriş konusunda daha dikkatli olmalısınız. Maddi konularda pişmanlıklar yaşanabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Ay bugün de burcunuzda ilerlerken şahsi konularda fazla hassas davranabilirsiniz. Daha objektif ve daha az abartılı olmaya bakın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün duygusal açıdan endişe ya da kayıp duygusu getirebilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Risk içerebilecek durumlara da girişmemelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gelecek yönünde biraz daha pozitif olmaya bakmalısınız. Gruplarla, arkadaşlarla ilgili bir konu sizi daha çok ilgilendirebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün düşüncelerinizde ısrar edebilirsiniz. Başarılı olmak için oldukça kararlısınız. Ancak yine de eksik hissettiğiniz şeyler var.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sizi geliştirebilecek şeylere yönelmeli ve çevrenizi genişletmelisiniz. Yeni insanlar yeni fikirlerle karşınıza gelebilir. Daha akıcı bir gününüzdesiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
    Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluDüşündüğün Gibi Değil!
    Dr. Murat Ulusoy
    Dr. Murat UlusoyVajinismus Varoluşçu Kişilik
    Dr. Astrolog Şenay Devi
    Dr. Astrolog Şenay Devi19 Ekim haftası burç yorumları
    Dr. Astrolog Şenay Devi
    Dr. Astrolog Şenay DeviAstroloji 'Benzerlik Yasası'ndan faydalanır
    Diyetisyen Ecem Bozbel
    Diyetisyen Ecem BozbelÇocuklarda Beslenme (1-3 Yaş)
    R.Hakan Kırkoğlu
    R.Hakan KırkoğluKorona’nın gidişatı
    Gonca Berktay
    Gonca BerktayNeler oluyor işime?
    Op. Dr. İlsun Aka
    Op. Dr. İlsun AkaGüneş lekeleri için ne yapabiliriz?
    PROTEZ AMELİYATINDA YAŞANANLAR
    Dr. Gökhan Güler
    Dr. Gökhan GülerDoğal balgam söktürücü yöntemler
    En Çok İzlenen Videolar
    Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
    Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Dans Müzikleri Nelerdir? Düğün İçin Yerli Ve Yabancı Dans Müziği Alternatifleri

    Dans Müzikleri Nelerdir? Düğün İçin Yerli Ve Yabancı Dans Müziği Alternatifleri

    Sevgiliye Sorulacak Sorular Nelerdir? Evlenmeden Önce Mutlaka Sorulması Gerekenler

    Sevgiliye Sorulacak Sorular Nelerdir? Evlenmeden Önce Mutlaka Sorulması Gerekenler

    Nişan Hediyelikleri Nelerdir? Nişanda Hediye Olarak Dağıtılabilecek Alternatifler

    Nişan Hediyelikleri Nelerdir? Nişanda Hediye Olarak Dağıtılabilecek Alternatifler

    Damat Bohçası Listesi 2020 - Erkek Nişan Bohçası İçerisinde Neler Bulunur?

    Damat Bohçası Listesi 2020 - Erkek Nişan Bohçası İçerisinde Neler Bulunur?

    Sıradaki Haber