Düğün Halay Şarkıları Listesi 2020 - Düğünde Çalınabilecek Halay Müzikleri Ve İsimleri
Düğünlerde romantik şarkılar kadar hareketli şarkı seçimleri de oldukça önemlidir. Düğününüze gelen misafirlerinizin kendini tutamayıp piste koşmasını istiyorsanız listemizi incelemelisiniz. En güzel düğün halay şarkılarını sizler için derledik.
Romantik ve aşk dolu şarkılar düğünlerin vazgeçilmezleridir. Ancak düğünün bir diğer vazgeçilmezi de halaylardır. Kültürümüzde halay çekilmeden son bulan bir düğün görmeniz imkansızdır. Bu önemli gün de en güzel halay müziklerini derlemeniz ise misafirlerinizin eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacaktır.
Düğün Halay Şarkıları Listesi 2020
Düğün ve halaylar için en güzel Türkçe şarkıları sizler için derledik. Bu müzikler sayesinde pistte dilediğiniz gibi kurtlarınızı dökebilirsiniz. İşte liste:
Kara Üzüm Habbesi - Kardeş Türküler
Hele Meryem - Pınar Sağ
Delilo - İzzet Yıldızhan
Halayımız Bitmesin - Yurtseven Kardeşler
Minnoş - Ceylan
Makaram Sarı Bağlar - Yurtseven Kardeşler
Listemizde bulunan Kürt halay şarkıları ile kimse yerinde oturamayacak. İsimlerine baktığınız da bile istemsiz bir şekilde omuzlarınız hareket etmeye başlıyor. Hızlı halay hayranları ve sadece üç ayak oynamayı bilen misafirleriniz aşağıdaki listeyi sevecekler:
Midigo Me - Maral
Lorke Lorke - Beşir Kaya
Le Buke - Rojda
Zer Mircan - Agire Jiyan
Şilele - Servet Kocakaya
Şemmame - İbrahim Tatlıses
Leyla - Koma Rozerin
Koçero - Feryal
Ha Nina - Koma Rozerin
Haynik Ninna - Erol Berxwedan
Davul ile zurna her zaman halayların baş tacı olmuştur. Erzurum türkülerinde bu ezgilere sıklıkla rastlıyoruz. Erzurum halay müziklerini sizler için listeledik:
Olaydım - Dadaş Hüseyin
Hazalım - Grup Dadaşlar
Erzurum'un Güzelleri - Grup Dadaşlar
Şiro Halayı - Bino Selman
Erzurum Ovaları - Pınar Sağ
Gönül Oy - Grup Dadaşlar
Sarı Kız - Grup Dadaşlar
Erzurum Baş Barı - Ziya Özbay
Ağır Halay - Erhan Erdal
Vay Lelli - Grup Dadaşlar
Lorke ve diğer topuk vuruşlu halay şarkıları ile misafirleriniz asla pistten inmeyecek. İşte Diyarbakırlı olsun ya da olmasın çoğu insanın düğününde çalan Diyarbakır halay şarkıları:
Nure - Ali Kaya
Lorke - Güler Işık
Halay Diyarbakır - Ali Kaya
Diyarbakır Halayı - Erol Yakar
Diyarbakır Bağları - Gülser Keserci
Delilo - Bedri Ayseli
Diyarbakır Dörtköşe - Cumali Attila
Lorke - Bedri Ayseli
Diyarbakır Halayı - Gülser Keserci
Diyarbakır Bağlıdır- Beşir Kaya
Düğünde Çalınabilecek Halay Müzikleri ve İsimleri
Malatya sadece kayısı ile değil, halayı ile de oldukça ünlüdür. Ayrıca düğününüze yöresel oyunu bilen biri gelirse görsel bir şölen sizi bekliyor demektir. Listeyi sizler için derledik:
Kaçalım Malatya'ya - Gülcan
Malatya Malatya - Ziyaiddin Özbay
Malatya - Kahtalı Mıçe
Kaçıram Malatya'ya - Mehmet Balaman
Malatya Şelalesi - Nursen Sezgin
Halay düğünler için vazgeçilmezdir. Halay şarkıları ben oynayamam diyenleri bile yerinden kaldıracak cinstendir. En iyi halay şarkıları ise şu şekilde sıralanabilir:
Delilo - İzzet Yıldızhan
Sivas Halayı - Filiz Ağar
Damat Halayı - Kirpi Bülent
Şemmame - İbrahim Tatlıses
Antep Barak Davul Zurna Halay - Erhan Erdal
Birbirinden güzel halay şarkıları ile düğününüze gelenlerin unutulmaz bir eğlence yaşamalarınızı sağlayabilirsiniz. Sizler için derlediğimiz listelerde ki tüm halay parçaları oldukça popülerdir.