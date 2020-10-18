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18.10.2020 - 15:45 |

Düğün Halay Şarkıları Listesi 2020 - Düğünde Çalınabilecek Halay Müzikleri Ve İsimleri

Düğünlerde romantik şarkılar kadar hareketli şarkı seçimleri de oldukça önemlidir. Düğününüze gelen misafirlerinizin kendini tutamayıp piste koşmasını istiyorsanız listemizi incelemelisiniz. En güzel düğün halay şarkılarını sizler için derledik.

Düğün Halay Şarkıları Listesi 2020 - Düğünde Çalınabilecek Halay Müzikleri Ve İsimleri
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Romantik ve aşk dolu şarkılar düğünlerin vazgeçilmezleridir. Ancak düğünün bir diğer vazgeçilmezi de halaylardır. Kültürümüzde halay çekilmeden son bulan bir düğün görmeniz imkansızdır. Bu önemli gün de en güzel halay müziklerini derlemeniz ise misafirlerinizin eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacaktır.

Düğün Halay Şarkıları Listesi 2020

Düğün ve halaylar için en güzel Türkçe şarkıları sizler için derledik. Bu müzikler sayesinde pistte dilediğiniz gibi kurtlarınızı dökebilirsiniz. İşte liste:

Kara Üzüm Habbesi - Kardeş Türküler

Hele Meryem - Pınar Sağ

Delilo - İzzet Yıldızhan

Halayımız Bitmesin - Yurtseven Kardeşler

Minnoş - Ceylan

Makaram Sarı Bağlar - Yurtseven Kardeşler

Listemizde bulunan Kürt halay şarkıları ile kimse yerinde oturamayacak. İsimlerine baktığınız da bile istemsiz bir şekilde omuzlarınız hareket etmeye başlıyor. Hızlı halay hayranları ve sadece üç ayak oynamayı bilen misafirleriniz aşağıdaki listeyi sevecekler:

Midigo Me - Maral

Lorke Lorke - Beşir Kaya

Le Buke - Rojda

Zer Mircan - Agire Jiyan

Şilele - Servet Kocakaya

Şemmame - İbrahim Tatlıses

Leyla - Koma Rozerin

Koçero - Feryal

Ha Nina - Koma Rozerin

Haynik Ninna - Erol Berxwedan

Davul ile zurna her zaman halayların baş tacı olmuştur. Erzurum türkülerinde bu ezgilere sıklıkla rastlıyoruz. Erzurum halay müziklerini sizler için listeledik:

Olaydım - Dadaş Hüseyin

Hazalım - Grup Dadaşlar

Erzurum'un Güzelleri - Grup Dadaşlar

Şiro Halayı - Bino Selman

Erzurum Ovaları - Pınar Sağ

Gönül Oy - Grup Dadaşlar

Sarı Kız - Grup Dadaşlar

Erzurum Baş Barı - Ziya Özbay

Ağır Halay - Erhan Erdal

Vay Lelli - Grup Dadaşlar

Lorke ve diğer topuk vuruşlu halay şarkıları ile misafirleriniz asla pistten inmeyecek. İşte Diyarbakırlı olsun ya da olmasın çoğu insanın düğününde çalan Diyarbakır halay şarkıları:

Nure - Ali Kaya

Lorke - Güler Işık

Halay Diyarbakır - Ali Kaya

Diyarbakır Halayı - Erol Yakar

Diyarbakır Bağları - Gülser Keserci

Delilo - Bedri Ayseli

Diyarbakır Dörtköşe - Cumali Attila

Lorke - Bedri Ayseli

Diyarbakır Halayı - Gülser Keserci

Diyarbakır Bağlıdır- Beşir Kaya

Düğünde Çalınabilecek Halay Müzikleri ve İsimleri

Malatya sadece kayısı ile değil, halayı ile de oldukça ünlüdür. Ayrıca düğününüze yöresel oyunu bilen biri gelirse görsel bir şölen sizi bekliyor demektir. Listeyi sizler için derledik:

Kaçalım Malatya'ya - Gülcan

Malatya Malatya - Ziyaiddin Özbay

Malatya - Kahtalı Mıçe

Kaçıram Malatya'ya - Mehmet Balaman

Malatya Şelalesi - Nursen Sezgin

Halay düğünler için vazgeçilmezdir. Halay şarkıları ben oynayamam diyenleri bile yerinden kaldıracak cinstendir. En iyi halay şarkıları ise şu şekilde sıralanabilir:

Delilo - İzzet Yıldızhan

Sivas Halayı - Filiz Ağar

Damat Halayı - Kirpi Bülent

Şemmame - İbrahim Tatlıses

Antep Barak Davul Zurna Halay - Erhan Erdal

Birbirinden güzel halay şarkıları ile düğününüze gelenlerin unutulmaz bir eğlence yaşamalarınızı sağlayabilirsiniz. Sizler için derlediğimiz listelerde ki tüm halay parçaları oldukça popülerdir.

 

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