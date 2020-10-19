Düğün Masrafları Ne Kadar Tutar? 2020 Ortalama Evlilik Bütçesi Ve Eşya Listesi

Evlenecek çiftlerin hepsi hayallerindeki düğünü yapmak ister. Fakat 2020 yılında düğün ve çeyiz masrafları oldukça fazla tutabilir. Bu nedenle düğün yapmadan önce tüm düğün organizasyonu için iyi bir araştırma yapmak gerekir.

Düğün Masrafları Ne Kadar Tutar?

2020 düğün masraflarını doğru şekilde hesaplamak için öncelikle düğün sürecindeki tüm organizasyonu belirlemek gerekir. Düğünde ihtiyaç olan 4 unsur bulunur. Bunlar; çeyiz, düğün, kına ve söz ya da nişan organizasyonudur. Bunlar bir ihtiyaç haline dönüşürken hepsinin kişiye ayrı bir maliyeti vardır. Ortalama fiyatlarla bu organizasyonları ele aldığımızda;

1- Düğün= 45.000 TL

2- Nişan/söz = 30.000 TL

3- Kına = 7.000 TL

4- Çeyiz = 60.000 TL

Toplam 142.000 TL tutarında masraflar için bir bütçe belirlemek gerekir.

2020 Ortalama Evlilik Bütçesi Ve Eşya Listesi

2020 yılında yapılacak düğünler için ortalama olarak bir bütçe belirlendiğinde en az 140.000 TL gözden çıkarılmalıdır. Elbette bu bütçe kişinin bütçe durumuna ve zevkine göre değişebilir. Ama ortalama büyüklükte bir düğün için en az 140.000 TL gereklidir. Bu bütçe içerisine düğünde oturulacak eşyalar da dahil edilmiştir. Evlenecek kişilerin eşya listesi ise şu şekilde sıralanabilir;

- Elektronik ve Beyaz Eşya = 20.000 TL

- Salon = 18.000 TL

- Mutfak = 14.000 TL

- Yatak Odası = 8.000 TL

- Antre / Banyo = 2.000 TL

- Diğer = 2.000 TL

Toplam tutar 62.000 TL olmaktadır. Sadece düğün yapmadan bile ev eşyalarını almak kişiye ortalama 60.000 TL bir masraf oluşturmaktadır.

Evlilik Masrafları Nelerden Oluşuyor?

Evlilik masrafları sadece düğün, kına gibi organizasyonları kapsamaz. Evlilik masrafı denildiğinde aslında evlilik ve ev düzenleme gibi tüm harcamalardır. Bunlar arasında yüzükler, takılar, nişan yemeği, ev eşyaları hatta balayı ve diğer organizasyonlar da bulunur. Bu nedenle düğün masraflarınızı hesaplarken mutlaka yapacağınız düğüne göre bu harcamaları da hesap içerisine dahil etmeniz gerekir.

Evlilik masrafları her yıl farklı şekilde artış göstermektedir. Hesaplamanın doğru olması için de mutlaka güncel fiyatlarla bir hesaplama yapmak gerekir. Aksi halde evde yapılan hesaplar çarşıya uymaz ve sizleri düğün konusunda yanıltabilir. Biz sizler için 2020 yılının güncel fiyatlarıyla ortalama bir hesap yaptık.