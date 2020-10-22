Dünyada Kaç Dil Vardır Ve Dillerin İsimleri Nelerdir?

Dünya çapında aktif olarak kullanılan diller ile beraber çok fazla kullanılmayan dil çeşitleri bulunmaktadır. Hatta bu dillerin bazıları yok olmaya yüz tuttuğu için, Birleşmiş Milletler tarafından koruma altına alınmış durumda. Pek çok farklı kıtada sayısız dilin konuşulduğu günümüzde, bazı diller milyonlarca insan tarafından konuşulmaktadır.



Dünyada kaç dil vardır ve dillerin isimleri nelerdir?



Yapılan araştırmaya göre şu an dünya çapında 7 binden fazla değil olduğu bilinmektedir. Ele alınan incelemelere ve araştırmalara göre ise bu dillerin yarısı yakın çağ içerisinde yok olacak. Özellikle bazı diller var ki günümüzde neredeyse hiç konuşulmuyor. Ancak bazı kişiler bu dilleri bilmektedir. Hatta yapılan araştırmalara göre pek duyulmayan ve bilinmeyen yaklaşık 50 veya 51 tane dili tek bir kişi konuşmaktadır. Fakat dünya nüfusuna bakıldığında %90’dan fazla popülasyon bilinen belli başlı bazı dilleri konuşmaktadır.



Dünyada 7 binden fazla dil varken elbette bunların hepsini yazılması mümkün değil. Ancak Günümüze çok fazla konuşulan belli başlı bazı dil çeşitlerinin isimleri ön plana çıkıyor.



- Çince

- İngilizce

- Hintçe

- İspanyolca

- Rusça

- Almanca

- Japonca

- Türkçe

- Arapça

- Bengalce

- Portekizce

- Fransızca

- İtalyanca



Bu diller şu an dünya çapında en çok konuşulan diller içerisinde gelmektedir. Milyonlarca hatta milyarlarca insanı konuştuğu diller, aynı zamanda büyük ülkelerin dilleri olarak da öne çıkıyor. Özellikle bu ülkeler ticaret ve dünya yönetimi açısından büyük rol sahibi ülkelerdir.