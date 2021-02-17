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17.02.2021 - 18:15 |

Düşük Kemik Yoğunluğu (Osteopeni) Nedir? Osteopeni Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Pek çok zaman günlük işleri sürdürebilmek, ayakta durabilmek, hareket etmek ve yaşamak için kemiklere ne çok yüklendiğimizin farkında olmuyoruz. Kemiklerin sağlıklı bir biçimde işlevlerini gerçekleştirmesi için destekleri ve birçok kötü alışkanlıklarla sağlığını esirgememek en önemlisidir. Düşük kemik yoğunluğu (osteopeni) nedir, osteopeni belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir tüm detaylarıyla derledik.

Düşük Kemik Yoğunluğu (Osteopeni) Nedir? Osteopeni Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
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Kalsiyum eksikliği sonucunda herkeste görülebilen osteopeni halk arasında düşük kemik yoğunluğu olarak bilinmektedir. Kemik sağlığının korunması açısından düzenli olarak çeşitli besin kaynakların alınması, dengeli beslenilmesi, alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulması gerekir.

Düşük Kemik Yoğunluğu (Osteopeni) Nedir?

Kemik dokusu anne rahminden ergenliğe kadar yaşar ve gelişir. Sürekli yıkılmakta ve inşa edilmektedir. Kemiklerin bu aktiviteleri yapmak için D vitamini ve kalsiyum gibi besinlere ihtiyacı vardır. Ancak bu faaliyetler farklı durumlarda yavaşlamaya başlar, bu durumda kemikler olması gereken yoğunluğu kaybetmeye başlar. Kemik yıkımı hızlandıkça inşaat işleri yavaşlar. Sonuç olarak osteopeni nedir kısaca; kemiğin vücutta kaybolması durumuna denir.

Düşük Kemik Yoğunluğu (Osteopeni) Belirtileri

Çok yoğun semptomlar göstermez ve semptomları diğer hastalıklarla hemen hemen aynıdır. Semptomlar arasında;

● Kemik ağrısı,
● Hızlı kemik kırılması,
● Yaşa bağlı düşük kemik yoğunluğu,
● Ağrı ve vücut hareketi eksikliği gibi durumlar yer alır.
Düşük Kemik Yoğunluğu (Osteopeni) Neden Olur?

Doğal kemik yıkım sürecini olumlu yönde değiştirmek için mineral, vitamin ve kalsiyum yönünden zengin bir diyete sahip olmak önemlidir. Ancak düzensiz beslenme alışkanlıkları, hareketsiz bir yaşam tarzı, alkol ve sigara tüketimi sadece yıkım sürecini hızlandırır. Kişi önce kemik kaybı yaşamaya başlar, ardından kemik yoğunluğu azalır. Kemik yoğunluğundaki düşüş aslında kemik mineral yoğunluğudur. Kemik mineral yoğunluğundaki düşüş devam ederse kemik erimesine dönüşebilir.

Düşük Kemik Yoğunluğu (Osteopeni) Nasıl Teşhis Edilir?

Sağlıklı insanlarda kemik yoğunluğunun en yüksek olduğu yaş genellikle 25 ile 30 yaş arasındadır. Bu dönemden sonra kemik hasarı ve yoğunluğu azalmaya başlar. Özellikle yaşamın ilerleyen dönemlerinde en ufak bir darbe ile oluşan kırıklarda doktorların ilk fark edeceği şey kemik yoğunluğu olacaktır. Bu noktada insan kemik yoğunluğu bir kamera ve ışın kaynağı ile ölçülür ve sonuçlar bir bilgisayara aktarılır.

Düşük Kemik Yoğunluğu (Osteopeni) Nasıl Tedavi Edilir?

Osteopeni tedavisinde en önemli şey kemik oluşumunu desteklemek ve kemik yıkımını önlemektir. Bu amaçla kemiklerin yoğunluğunu artırmak için ilaçlar verilir. Ancak ilaçlar egzersiz ve beslenme ile desteklenmelidir. Bunun için;

● Besin değeri yüksek sebzeler tüketmek
● Doğal pekmezler ve kuru meyve tüketmek
● Kalsiyumu ve D vitamini ve arttırmak
● Yeterli miktarda güneş ışığından yararlanmak
● D vitamini, paratiroid hormon ve flor takviyeleri almak
● Düzenli egzersiz yapmak

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