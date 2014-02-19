Düşük riskini azaltmak elinizde!
Yaşam biçimindeki değişikliklerin, hamile kadınların düşük yapması riskini azaltabileceği bildirildi.
Yaşam biçimindeki değişikliklerin, hamile kadınların düşük yapması riskini azaltabileceği bildirildi.
Sonuçları "Journal of Obstetrics and Gynaecology" dergisinde yayımlanan araştırma, hamilelik süresince günde 20 kilogramdan fazla ağırlık kaldırmanın, obez ya da çok zayıf olmanın düşük riskini artırdığını gösterdi.
Danimarkalı bilim adamlarının araştırması ayrıca alkol tüketen ve hamilelik sırasında gece vardiyalarında çalışan 30'lu yaşlarındaki kadınlarda düşük olasılığının arttığını ortaya koydu.
Kopenhag Üniversitesi'nde görevli bilim adamlarının yaptığı araştırma çerçevesinde 91 bin 427 kadının incelendiği ve kadınların yüzde 3,5'inin düşük yaptığı belirtildi.
Araştırmacılar, risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasıyla düşüğün engellenebileceğini belirtirken, ekibin lideri Anne-Marie Nybo Andersen, hamileliği, 30'lu yaşların ortalarına ertelemenin, düşük riskini ciddi biçimde artırdığının unutulmaması gerektiğini bildirdi.