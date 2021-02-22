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22.02.2021 - 13:13 |

Düz Taban Olan Kişiler Ayakkabı Seçiminde Nelere Dikkat Etmelidir?

Ayaklar, tüm vücudumuzun yükünü taşıyan en önemli bölgelerimizden birisidir. Bu nedenle pek çok yerinde ise kemik ve kemiklerin birbiri ile bağlantısını sağlayan eklemler bulunur. Taban düşüklüğü olarak da bilinen düz taban hastalığı da farklı nedenlerden dolayı kemik yapısında bozulmalar meydana gelebilir. Düz taban ayakkabı kullanan kişiler ayakkabı seçiminde nelere dikkat etmesi gerekir? İşte, tüm detaylar.

Düz Taban Olan Kişiler Ayakkabı Seçiminde Nelere Dikkat Etmelidir?
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 Düz taban olan kişilerin, özel olarak tasarlanmış ayakkabılar giymesi önerilir. Sahip oldukları problemin daha büyük bir soruna yol açmasını engelleyen bu ayakkabılar, duruş ve yürüyüş bozuklukları oluşmasının önüne geçer. Düz taban ayaklara sahip olan kişilerin düz taban ayakkabı giymesi, tüm vücut ağırlığını yüzey boyunca dengeli olarak dağıtmasına yardımcı olur.

 Düz Tabanlıların Uzak Durması Gereken Ayakkabılar

 Normal ayak yapısına uygun olan ayakkabıları düz taban problemlerine sahip olan kişilerin tercih etmemesi gerekir. Düz taban olan kişilerin problemini daha kötü bir noktaya taşıyacak farklı ayakkabı tasarımları vardır. Bunlar ise,

-Tabanı tamamen düz olan terlik ve sandaletler

-Yüksek topuklar

-Babetler

-Sivri burun ayakkabılar

Düz Tabanlık Ne Zaman Anlaşılır?

 Her sağlık sorununda olduğu gibi düz tabanlıkta da erken tanı çok önemlidir. Bu problemin erken yaşlarda tespit edilmesi ve bu sorunun daha da ilerlememesi için gereken önlemlerin alınmasına yardımcı olur.

 Çocuklarda düz tabanlık, genellikle 7 ve 8 yaşlarında belli olabilir. Bu yaş sınırı ise, çocukların gelişim sürecine göre farklılık gösterebilir. Günümüzde düz tabanlık için kullanılan çok sayıda tedavi çeşidi vardır. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde düz tabanlık ile ilgili bir sorun tespit edildiği zaman doktora başvurulması gerekir.

 Düz Taban Ayakkabı Seçiminde Nelere Dikkat Etmeli?

 Düz tabanın sorununun ilerleyiş hızında bireyin yaşam şartlarından, yaşına ve seçtiği ayakkabıya kadar pek çok etken yer alıyor. Bu nedenle bu sorun fark edildiği zaman hemen doktora gidilmesi ve sorunun erken teşhis edilmesi gerekir. Aynı zamanda düz taban ayakkabıların hepsi düz tabana sahip olan kişilerin kullanımına uygun olarak tasarlanmıyor.

 Her ortopedik ayakkabının tasarımı farklı olduğu için dikkat edilmesi gereken en temel nokta, ayakkabıyı giyecek olan kişinin düz tabanlık sorununun derecesi göz önünde bulundurulması gerekir. Düz taban ayakkabı kullanan bir kişi sırf dış tasarımını beğendiği için bir ayakkabıyı satın almamalıdır. Yanlış ayakkabı seçimi yapan düz ayak problemi yaşayan bir kişinin sorunu çok kısa bir sürede daha da ilerleyebilir. Bu nedenle tedavi sürecinizi destekleyecek ayakkabı seçimlerini tercih etmeniz gerekir.

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