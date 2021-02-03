E Sigaranın Zararları Nelerdir? Elektronik Sigaranın Tehlikeleri Nelerdir?

E sigara ürünleri sigarayı bırakmak isteyen kişiler tarafından tercih edilen bir cihazdır.



E Sigaranın Zararları Nelerdir?



E sigara tüm dünyada kullanılan cihazlardır. Sigaraya benzerliğiyle dikkat çeken bu cihaz, insanların aklında birçok soru işareti oluşturuyor. E sigara buhar sistemiyle çalışan ve kullanan kişilere sigara hissi veren cihazlardır. Bu cihazlar daha çok sigarayı bırakmak isteyen kişiler tarafından tercih ediliyor.



Cihaz içerisine kullanıcının tercih ettiği bir aroma likidi koyuluyor. Likit e sigaralar için kullanılan bir nevi sıvı tütündür. Bu sıvı cihazın çalıştırılmasıyla beraber ısıtılarak buhar haline getiriliyor. Buhar haline gelen bu duman insanlara sigara hazzı veriyor. E sigaranın belirgin olan zararları şu şekildedir;

● Yüksek felç riski

● Kardiyovasüler sistemine zarar verir.

● Su buharı sistemiyle akciğerleri olumsuz etkiler.

● E sigara içerisinde bulunan formaldehit ve akrolein kimyasalları

● Sigarayı bıraktırmaz, sigara kullanımını tetikler.

E sigaralar dünyada aktif bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Her geçen gün yeni sistemler hazırlanarak, e sigara da yeni cihazlar tasarlanıyor. Sigarayı bıraktırma dışında zevk içinde kullanılıyor. Arjantin, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore gibi ülkelerde e sigara satışı ve kullanımı yasaklanmıştır.



Elektronik Sigaranın Tehlikeleri Nelerdir?



Elektronik sigara cihazları, sigarayı bırakmak isteyen kişilerin tercih ettiği ve satın aldığı bir üründür. Bu cihazların birçok çeşidi bulunuyor. İçerisine eklenen sıvı likit sayesinde istenilen aroma verilebiliyor. E sigara zararları her ne kadar bilinse de, birçok insan tarafından kullanılmaya devam ediyor. Elektronik sigaraların kanıtlanmış birçok zararı vardır. Cihaz içerisinde kullanılan pillerin zamanla patlama riski bulunur. Kullanım sırasında patlama gibi bir durum oluştuğunda, kullanıcıların büyük hasar alacağı kanıtlanmıştır.



Elektronik sigaraların birçok ülkede satışı ve kullanımı yasaklanmıştır. Elektronik sigaralar sürekli kullanıldığında akciğerlere sigaradan daha fazla zarar verdiği görülmüştür. Elektronik sigara içerisine koyulan sıvıların içeriğinde birçok kimyasal bulunuyor. Bu kimyasalların insan sağlığına çok zararlı olduğu tespit edilmiştir. Bu cihazları kullanan kişilerin ilerleyen dönemlerde tekrar sigaraya başladığı görülmüştür.



Elektronik sigaraların satışı gün geçtikçe artıyor. Kullanıcı sayısının artış göstermesi, sağlık kuruluşlarını tedirgin ediyor. Bilinçsizce kullanılan bu ürünler, insan sağlığını olumsuz şekilde etkiliyor. Sağlık uzmanları bu konuda gerekli uyarıları yaparak, insanların bu cihazı kullanmaması gerektiğini vurguluyor ve zararlı olduğunu anlatıyor.