Eda İsminin Anlamı Nedir? Eda Ne Demek, Ne Anlama Gelir?



Eda kelimesinin ilk anlamı davranış, turum, tavırdır. ''Etmek'' yardımcı fiiliyle bir arada kullanılan bu sözcük, bir borcu ödemek ya da namaz kılmak anlamına geliyor. Sözlükte ''Eda'' kelimesinin birçok yan anlamı da bulunmaktadır.



Eda Ne Demek?



Kelimenin ikinci anlamı, naz, işve, cilvedir. Birinin edalı olması, onun nazlı olduğu anlamına gelir. Sözcük ek almadan hem isim hem de fiil olarak kullanılabilir. Fiil olarak kullanıldığında bir görevi yerine getirmek anlamında kullanılır. Örnek: Borcunu eda etmek - Görevi eda etmek. Eda kelimesinin bir diğer anlamı ise tavırdır. Ancak bu anlamı zaman içerisinde ortadan kalkmış ve sadece naz, tavır, borç ödeme, bir eylemi yerine getirmek manalarında kullanılmaya başlamıştır.



Eda İsmi Kuran'da Geçiyor Mu?



Eda ismi, Kuran-ı Kerim'in en uzun suresi olan Bakara Suresinin 178. ayetinde ''Edaun'' olarak geçmektedir.



Bakara Suresi 178. Ayet - Arapçası: ''Edaun bi ileyhi insan''



Bakara Suresi 178. Ayet - Türkçesi: ''Ona güzel bir şekilde diyeti ödemelidir.''



Bu ayette Eda kelimesi ödemek manasında kullanılmıştır. Aynı sözcük Meryem Suresinin 59. ayetinde ''Edaus'' şeklinde yer alıyor.



Meryem Suresi 59. Ayet - Arapçası: Fe halefe min ba’dihim halfun edâus salâte vettebeûş şehevâti fe sevfe yelkavne gayyâ.



Meryem Syresi 59. Ayet - Türkçesi: Onların arkasından gelenler nefislerine uydular ve namazı ihmal ettiler. Yakında hak ettikleri cezayı bulacaklar.



Eda kelimesi bu ayette ''ihmal etmek, zayi etmek'' anlamında kullanılmıştır. Eda kelimesi Kuran'da isim olarak geçmez. Buna karşın çocuklara Eda ismini vermek dinen caizdir.