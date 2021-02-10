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10.02.2021 - 17:00 |

Efor Testi Nedir, Nasıl Yapılır? Efor Testi Sonuçları Nasıl Yorumlanır?

Efor testi nedir, nasıl yapılır? Efor testi sonuçları nasıl yorumlanır? Efor testi hangi durumlarda istenir, efor testi ne işe yarar? Efor testi hakkında sizin için detaylı bir şekilde tüm bilgileri derledik.

Efor Testi Nedir, Nasıl Yapılır? Efor Testi Sonuçları Nasıl Yorumlanır?
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Tıbbi amaçlarla gerçekleştirilen efor testi, göğüs ağrısı çeken bir kişinin kardiyovasküler yeteneklerini değerlendirmek için kullanılan bir muayenedir.

Efor Testi Nedir?

Efor testi ya da stres testi kalp hastalığının teşhisine yardımcı olmak için geliştirilmiş bir testtir.
Stres testi, ekipman, protokoller ve yorumlama açısından iyi tanımlanmış kriterleri karşılar.
Stres testinin amacı, standart egzersiz yoluyla kalbin oksijen tüketimini ve kan akışını artırmaktır.
Bu test, koroner yetmezlik teşhisini doğrulamak, yani koroner arterlerdeki hasarın önemini değerlendirmek, cerrahi veya girişimsel bir hareketin veya bir tedavinin etkinliğini değerlendirmek için yapılır.

İzlerin doğru yorumlanması için uygun bir odada, bir bakım yapısında, ergometrik bir bisiklet veya bir koşu bandı ve bilgisayarlı bir elektrokardiyografik cihaz kullanılarak gerçekleştirilir. Muayene sonuçlarını yorumlayabilmek için maksimum bir test elde etmek veya semptomlarla sınırlı olmak önemlidir.

Efor Testi Nasıl Yapılır?

Hasta bisiklete veya koşu bandına alınır, elektrokardiyogram için toraksa ve arkada uzuvların köklerine elektrotlar yerleştirilir ve bir tansiyometre yerleştirilir. Test sırasında operatör elektrokardiyogramı izler, düzenli olarak kaydeder ve tansiyonu ölçer. Konuya ritim konusunda tavsiyelerde bulunur ve çabasında onu teşvik eder. Bu çabanın zorluğu genellikle 3 dakikalık adımlarla kademeli olarak arttırılır.

Birkaç dakikadan maksimum 30 dakikaya kadar devam eder. Kriterler istirahatte, egzersiz sırasında, maksimum eforla ve iyileşme aşamasında incelenir ve vagal kaynaklı rahatsızlıktan kaçınmak için kademeli olmalıdır.

Stres testi, ekshale edilen gazların analizi, sintigrafi veya daha nadiren ultrason gibi diğer keşiflerle birleştirilebilir.

Efor Testi Sırasında Nelere Dikkat Edilir?

Doktor efor testi sırasında şu detaylara dikkat eder:

Elektrokardiyogramın sürekli izlenmesi ile kalp atış hızı (teorik maksimum frekansı araştırın),

Sistolik kan basıncı ama aynı zamanda disatolik (yükselme, stabilite, düşme),

Ritim kalp bozuklukları yani erken atımlar, atriyal fibrilasyon geçişi vs.

Klinik belirtiler (göğüs ağrısı, nefes darlığı, kas yorgunluğu, bitkinlik),

Elektro-kardiyografik işaretler.

Efor testi, negatif olduğu sonucuna varmadan önce, testin maksimum olduğundan emin olmak gerekir. Stres testi maksimum seviyedeyken hasta dinlenmeye alınır. Diğer belirtiler, hasta teste devam edebileceğini hissettiğinde bile testin durdurulmasına yol açmalıdır.

Efor Testi Sonuçları Nasıl Yorumlanır?

Efor testinin riski çok seyrek görülürler, özellikle test ilerledikçe ve sonuç olarak patolojik bozukluklar ortaya çıktığı anda durdurulur. Örneğin; göğüs ağrısı, aritmiler, ST kayması, anormal nefes darlığı, aşırı kas ağrısı halinde test sonlanır. Doktor testi sürekli izlemek durumundadır.

Efor seviyesi ve iskeminin yoğunluğu, koroner hasarın boyutunu tahmin etmeyi mümkün kılar. Anjin hastalarının stres testi ile düzenli olarak izlenmesi, koroner kalp hastalığının gelişimini takip etmeyi ve derinlemesine araştırmalar için endikasyonları belirlemeyi mümkün kılar.

 

 

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